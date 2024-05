Lo scambio con De Zerbi: Asllani per l’erede di Dumfries

Il futuro di Denzel Dumfries è sempre più lontano dall’Inter. I nerazzurri guardano in casa Brighton per l’erede dell’olandese. Ipotesi scambio con Asllani.

Le strade di Denzel Dumfries e dell’Inter si separeranno al termine di questa stagione. Già lo scorso anno il futuro dell’olandese doveva essere lontano da Milano. Il destino del giocatore è ormai segnato – potrebbe andare anche in caso di rinnovo del contratto in scadenza fra un anno – e sono pari quasi a zero le possibilità di un cambio di strategia da parte della dirigenza interista.

Tra i nomi nella lista di Marotta per il post Dumfries potrebbe aggiungersi anche un calciatore del Brighton. Il club inglese potrebbe proporre l’esterno come pedina di scambio per arrivare ad Asllani.

Nonostante le diverse voci su un possibile addio al Brighton, il futuro di De Zerbi almeno per la prossima stagione sembra essere ancora sulla panchina del Gabbiano. Da qui la scelta del tecnico bresciano di iniziare a guardare con attenzione ai rinforzi giusti sul calciomercato per alzare il livello della rosa e puntare ad entrare in Champions League il prossimo anno. Tra gli obiettivi dell’ex Foggia, Palermo e Sassuolo c’è sicuramente il centrocampista dell’Inter Asllani.

Calciomercato: De Zerbi vuole Asllani, pronto uno scambio con l’Inter

Secondo alcune indiscrezioni, l’interesse potrebbe portare alcuni intermediari di calciomercato di proporre all’Inter uno scambio alla pari con Lamptey per portare il play italo-albanese alla corte di De Zerbi. Ma uno scambio di questo genere difficilmente convincerebbe Marotta.

Da capire anche quanto l’Inter abbia intenzione di privarsi di Asllani. L’ex Empoli, dopo un periodo di ambientamento, ha dimostrato di poter dare una grossa mano al club nerazzurro e questo potrebbe portare Inzaghi a mettere un veto sulla sua partenza.

Mercato Inter: Lamptey potrebbe diventare un obiettivo

A prescindere dall’eventuale scambio con Asllani, Lamptey potrebbe comunque diventare un obiettivo di calciomercato dell’Inter. La partenza di Dumfries costringerebbe i nerazzurri ad acquistare un esterno in grado di giocare sia con una difesa a tre che, eventualmente, a quattro.

Il terzino anglo-ghanese rappresenta uno di quei profili ideali considerando la carta d’identità (nato nel 2000) e il prezzo (12-15 milioni).