Idea Hateboer come sostituto di Cuadrado: proposto Thierry Correia | ESCLUSIVO

Il laterale dell’Atalanta è un vecchio obiettivo dei nerazzurri. Le scelte per la fascia destra legate a Dumfries e al parere di Inzaghi su Buchanan

La fascia destra è un tema caldo in casa Inter. L’eventuale cessione di Dumfries, che vuole andare via non avendo però gran mercato al momento, e il parere di Inzaghi su Buchanan (può essere o non essere l’erede dell’olandese? Finora ha giocato sempre a sinistra…) determineranno le scelte della dirigenza.

Da Sugawara a Holm, passando per Tchatchoua, sono diversi i nomi sul taccuino di Ausilio. Alcuni di questi proposti dai loro agenti, è il caso di Thierry Correia. Come raccolto in esclusiva da Interlive.it, il venticinquenne portoghese in forza al Valencia è stato offerto dalla sua agenzia, la Gestifute di Jorge Mendes.

Il classe ’99 ha un contratto fino al 2026 in cui è presente una clausola da 100 milioni di euro. Sarebbe stato proposto poi anche Emerson Royal, in uscita dal Tottenham e accostato in questi giorni al Milan. Ma il brasiliano ha una valutazione di circa 30 milioni.

L’investimento per un nuovo terzino destro è legato alla partenza di Dumfries, ma anche a cosa deciderà Inzaghi riguardo a Buchanan.

Hateboer come sostituto di Cuadrado

Se il tecnico dovesse promuoverlo a erede dell’ex Psv, allora l’Inter potrebbe optare per l’aggiunta di un profilo esperto, low cost, da piazzare alle spalle del canadese. In sostanza di un ‘nuovo Cuadrado’, ammesso che il colombiano davvero non rinnovi, però con ancora qualche anno di carriera a ottimi livelli. Stando alle informazioni in esclusiva di Interlive.it, un’idea porta dritto al nome di un vecchio obiettivo, Hans Hateboer.

Anche a causa di infortuni, l’olandese non è più un titolare inamovibile dell’Atalanta. Giocatore esperto ma non vecchio, ha compiuto 30 anni a gennaio, in più ha un contratto che scade a giugno 2024 ed è un ‘quinto’ naturale. Insomma, dal punto di vista tattico sarebbe perfetto per il 3-5-2 inzaghiano. Il classe ’94 uò diventare una pista concreta qualora l’Atalanta aprisse a un’operazione molto ragionevole dal punto di vista economico.