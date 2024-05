Clausola e addio Inter: doppio ‘scippo’ di Gasperini

L’Atalanta ha in mente di portare a termine una duplice operazione di mercato che può costare carissimo al club meneghino. Marotta è avvisato

La formazione di Gian Piero Gasperini, giunta all’ultimo atto di Europa League, è in cerca del pass per la prossima edizione di Champions. Sessantatré, al momento, i punti conquistati nel frattempo in campionato da Scamacca e compagni, fermi ora al quinto posto in classifica a +3 sulla Roma, in attesa naturalmente del recupero in programma contro la Fiorentina, con data e orario ancora da pianificare.

Questo sta a significare che l’Atalanta ha dinanzi a sé due strade per prendere parte alla massima competizione europea in formato 2024-25. Chiaro che, in quel caso, la società attualmente presieduta dalla famiglia Percassi si troverebbe costretta a rendersi protagonista di un importante mercato in entrata. Ne è consapevole di questo anche il tecnico dei bergamaschi, che ha già domandato alla propria dirigenza una duplice operazione che può finire per mettere ko l’Inter.

C’è anche l’Atalanta su Valentini: i bergamaschi pensano al doppio colpo con Medina, Inter avvisata

È quello di Nicolas Valentini il profilo a cui è finita per pensare l’Atalanta in questi ultimi giorni, nome seguito anche dall’Inter.

Il giovane centrale classe ’01 si trova ora legato al Boca Juniors a mezzo di un contratto valido fino a dicembre 2024. Presente nell’accordo anche una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Il calciatore, che ha già chiuso le porte al rinnovo, è stato messo fuori rosa dalla formazione argentina ed è quindi prossimo all’addio. Dotato di passaporto italiano, Valentini è così finito sul taccuino di ambedue i sodalizi nerazzurri. È l’Atalanta, però, la società che pare intenzionata a chiudere già nel giro delle prossime settimane, club che nel frattempo vorrebbe provare a regalarsi un doppio colpo in casa Boca. A riferirlo ‘Masfichajes.com’, fonte secondo cui i bergamaschi vogliono chiudere anche per Cristian Medina, promettente mediano classe ’02 seguito anche dalla stessa squadra neo Campione d’Italia. Questo l’eventuale doppio colpo che finirebbe per costare caro al club di Viale della Liberazione.