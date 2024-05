Bye bye Inter e Serie A: firma vicina coi bianconeri

I nerazzurri dicono addio all’affare a costo zero in difesa. Il calciatore proseguirà infatti la sua carriera in Premier League

L’Inter sarà costretta in estate a rifarsi il look anche in difesa. A tenere banco dalle parti di Appiano sono proprio le situazioni legate al futuro di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in forte età avanzata. Questa la ragione per cui Marotta e Ausilio sono ancora a caccia di un nuovo centrale difensivo. Era e resta quello di Alessandro Buongiorno, in tal senso, il nome che fa particolarmente gola in casa nerazzurra per quel determinato reparto.

Di 40 milioni di euro la valutazione di partenza che ne fa il Torino del proprio Capitano, finito intanto in questi ultimi mesi anche sul taccuino di Juventus e, in particolar modo, Milan. Il club di Viale della Liberazione è infatti a caccia di un piano che possa consentirgli di mettere le mani in estate sull’attuale numero 4 granata, oramai entrato in pianta stabile nel giro della Nazionale Italiana di Calcio. Proprio in virtù dell’esorbitante valore raggiunto dal classe ’99, la società meneghina è così finita per guardarsi attorno in questi ultimi tempi. Eccezion fatta per Mavropanos, Smalling e così via, uno di quei profili che è finito per essere accostato alla squadra neo Campione d’Italia nelle ultime settimane è quello di Tosin Adarabioyo, vicino fino a poco tempo fa al Manchester United e ora letteralmente ad un passo dal Newcastle.

Altro che Inter o Milan, è il Newcastle il club in pole per Adarabioyo

È quello di Tosin Adarabioyo il nome che è finito in cima alla lista delle preferenze del Manchester United nelle scorse settimane. Complice però la situazione di assoluta incertezza che regna in casa Red Devils, con la formazione inglese ancora chiamata a decidere se confermare o meno il tecnico Erik ten Hag in panchina per la prossima stagione, il centrale inglese è finito per prendere in seria considerazione l’ipotesi Newcastle.

Sono proprio i Magpies ad essersi infatti portati avanti nella corsa per il classe ’97, chiamato a dare il proprio addio tra meno di un mese al Fulham, complice naturalmente l’accordo in scadenza a giugno con la società bianconera. Quel che è certo è che non mancano le pretendenti per l’ex Manchester City, accostato in passato anche a Inter e Milan e ora sempre più vicino a siglare un accordo con la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Eddie Howe. A riferirlo il portale ‘HITC’.