Thuram via dall’Inter, tutta ‘colpa’ di Giuntoli

L’attaccante francese, autore di una super stagione coi nerazzurri, rischia di lasciare Milano dopo una sola annata. Marotta e Ausilio devono fare particolare attenzione perché la beffa può essere doppia

Potrebbero finire per separarsi a distanza di un solo anno le strade di Marcus Thuram e quella dell’Inter, club che ha accolto il forte attaccante francese alla propria corte soltanto nella passata estate a titolo prettamente gratuito, sottraendolo al Borussia M’Gladbach e di conseguenza anche al Milan, altra società che si era fortemente mostrata interessata alla situazione dell’attuale numero 9 nerazzurro.

Grazie alle 15 reti e ai 14 assist realizzati in stagione, senza dimenticare le straordinarie prestazioni confezionate sul campo, il classe ’97 è infatti finito per attirare l’attenzione di diverse big d’Europa. Chiaro che, qualora dalle parti di Viale della Liberazione dovesse arrivare una proposta irrinunciabile per la prima punta nativa di Parma, Marotta e Ausilio non potrebbero finire per opporsi in alcun modo alla cessione dell’attuale partner d’attacco di Lautaro Martinez, che ha la possibilità di garantire al club meneghino un’altra super plusvalenza, come già accaduto poco meno di un anno fa con Andre Onana. E’ l’Arsenal, intanto, il club che potrebbe provare a farsi avanti in estate per Thuram, anche e soprattutto per colpa della Juventus.

Giuntoli al lavoro per il doppio colpo Zirkzee-Thiago Motta: Inter, l’Arsenal può così pensare a Thuram

Dopo aver ufficializzato l’immediato esonero di Massimiliano Allegri nella giornata di venerdì, la Juventus (nella persona del Direttore Sportivo bianconero Cristiano Giuntoli) è già al lavoro per provare a chiudere una doppia ed importante operazione in vista della prossima stagione. I nomi sono quelli di Thiago Motta e Joshua Zirkzee, allenatore e calciatore ora in forza al Bologna destinati entrambi a dire addio in estate.

Il nome del centravanti olandese è finito per fare particolarmente gola in questi ultimi mesi non soltanto alla Vecchia Signora, ma anche a Milan e Inter a dire il vero. Ora, è però la formazione pluricampione d’Italia la società che sta provando a portarsi nettamente avanti nella corsa per il giovane classe ’01, corteggiato anche dall’Arsenal. Un’ipotesi di cui tener conto, a questo punto, è quella che, in caso di chiusura di marca bianconera per Zirkzee, i Gunners possano poi provare a ripiegare su Marcus Thuram, pedina che il club meneghino non cederà per meno di 60 milioni di euro. Ecco che, così facendo, i nerazzurri rischiano seriamente di poter ricevere una doppia beffa nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva.