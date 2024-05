150 milioni di euro: il top club si prende Thuram

150 milioni sono tanti, anche per le proprietà arabe: il pezzo, tanto caro, mette in pericolo l’Inter e accende i riflettori su Thuram

Uno dei giocatori più forti in rosa è anche uno dei meno pagati. Intanto ci sono vari top club pronti a corteggiarlo e ingaggiarlo. A qualsiasi cifra. O quasi. Uno così costa caro: è talentuoso, giovane e capace di fare la differenza. Il problema è che il club di appartenenza, pur non chiudendo alla cessione, pretende una cifra a oggi poco sostenibile, per chiunque.

Khvicha Kvaratskhelia sta diventando un caso. Il giocatore ha chiesto da tempo un rinnovo. Da protagonista dello Scudetto della scorsa stagione ed elemento qualitativamente superiore in rosa, percepisce un ingaggio troppo basso rispetto a quanto potrebbe prendere altrove. Il Napoli vorrebbe offrigli un adeguamento, ma finora Aurelio De Laurentiis non si è spinto oltre i 4 milioni.

Il georgiano, a quanto pare, non chiede neanche troppo: si accontenterebbe di 4 milioni a stagione più 1 di bonus fino al 2029 con una clausola rescissoria dal prezzo non provocatorio. I soldi che ora De Laurentiis chiede agli interessati sono infatti un po’ troppi: il presidente del Napoli pretende 150 milioni.

150 milioni per Kvaratskhelia: il PSG ripiega su Thuram?

Il PSG è la squadra a oggi più interessata a Kvara. La dirigenza lo ha da tempo individuato come giocatore da prendere a tutti i costi. Anche Luis Enrinque è persuaso che il georgiano potrebbe integrarsi bene nel suo schema di gioco. Ma la proprietà del club parigini ritiene la richiesta di De Laurentiis fuori mercato.

L’ala offensiva del Napoli piace anche al Barcellona, che però non vuole neanche accostarsi a un giocatore così costoso. Lo scrivono anche i giornali sportivi iberici: ci sono indiscrezioni di interesse, ma tutti sanno che il Barcellona, economicamente, è messo malissimo e non può trattare profili così costosi.

L’unica possibilità sarebbe quella di un affare condizionato dalla vendita di Yamal. Ma anche in questo caso, il Barcellona non si muoverebbe incassando meno di 200 milioni. Il problema è sempre quello: chi li spende oggi 200 milioni?

Rimangono quindi i club di Premier e il PSG. I francesi hanno però altri colpi da portare a termine e non c’è intenzione di spendere 150 milioni solo per il georgiano, quando servono anche un punta, un nuovo centrale di difesa e magari un terzino destro per dare il cambio ad Hakimi.

Ecco perché invece di spendere 150 milioni per Kvara il PSG potrebbe scegliere di investirne 85 per pagare la clausola rescissoria di Thuram, un giocatore che seguono da tempo e che può giocare sia come prima punta che come attaccante esterno.

Ritorno in Francia per Thuram

L’estate scorsa Marcus Thuram ha rifiutato la corte del PSG per poter giocare titolare nell’Inter. Il ragazzo sapeva che a Parigi sarebbe stato una riserva. Ma in un anno sono cambiate molte cose. Thuram ha dimostrato di poter essere un protagonista e di poter giocare come riferimento d’attacco. E poi il PSG ha perso Mbappé.

L’interista a Parigi piace anche più di Victor Osimhen. I tifosi sarebbero felicissimi di prendere un attaccante francese, anche per sostituire simbolicamente Kylian. L’Inter, pur non volendo cedere il suo numero 9, non potrebbe far nulla di fronte a un’offerta da 85 milioni.

Al di là della clausola, l’impressione è che un’offerta altissima, sopra i 70-75 milioni, potrebbe mettere il club nerazzurro in difficoltà. Tutti sono consapevoli che Thuram, preso a zero l’estate scorsa, può portare una plusvalenza senza precedenti.