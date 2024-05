Sta andando alla Juventus: 2 milioni nelle casse dell’Inter

Bianconeri prossimi alla chiusura del primo colpo di mercato della nuova stagione sportiva, ecco Di Gregorio dal Monza: discreta percentuale sulla rivendita nelle casse dell’Inter

A poche ore dalla chiusura ufficiale dei giochi del campionato di Serie A, l’Inter non è l’unica delle big italiane ad aver iniziato a muovere i primi passi verso la programmazione dell’anno sportivo che verrà. Oltre ai discorsi sui rinnovi, verranno accolti Medhi Taremi e Piotr Zielinski in squadra con il benestare di Simone Inzaghi grazie all’ottimo lavoro di scouting svolto dagli osservatori e dalle promesse fatte da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Senza dimenticare neppure il paio di uscite previste, con l’addio di Denzel Dumfries ancora pendente.

Riconferme in vista anche nel reparto arretrato dove però andranno sciolte alcune riserve sull’attuale status di Emil Audero il quale, con parole sottili, ha affermato in un recente intervento social di aver fatto il possibile con l’Inter in questa stagione. Bento, vera priorità dell’Inter, costa ancora troppo e l’Athletico Paranaense non ha intenzione di scendere a compromessi.

Motivo per cui resiste qualche possibilità di vedere Audero ancora una volta in prestito in nerazzurro, soprattutto per il fatto che la Sampdoria proprietaria del suo cartellino è ancora relegata in Serie B. Qualora ciò non dovesse andare a buon fine, si tenteranno altre strade. Ma nessuna di queste penderà verso un altro grande profilo seguito in precedenza anche dall’Inter, ovvero l’ex canterano Michele Di Gregorio.

Affare Juve-Monza per Di Gregorio, all’Inter la percentuale sulla rivendita

Il calciatore ha fatto bottino d’attenzioni in Serie A stuzzicando soprattutto la Juventus che, al contrario della controparte nerazzurra, dovrà ritoccare con maggiore profondità il reparto per un sempre più vicino ricambio generazionale.

Stando alle ultime informazioni rilasciate da ‘Sky Sport’, Cristiano Giuntoli sarebbe ormai prossimo al raggiungimento di un accordo con Adriano Galliani per il trasferimento a titolo definitivo del portiere sulla base di un’offerta da 20 milioni di euro. Questo accordo favorirebbe, in via indiretta, anche l’Inter dal punto di vista meramente economico.

Di Gregorio, infatti, aveva lasciato il club nerazzurro in passato quando ancora un ragazzo per fare esperienza in prestito altrove ed infine sposare la causa del Monza la quale ha poi inserito nel nuovo accordo una percentuale sulla rivendita del suo cartellino al 10% da versare proprio nelle casse dell’Inter. In termini monetari si tratta di circa 2 milioni di euro aggiuntivi per la nuova società Oaktree.