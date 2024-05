Dzeko lo ‘manda’ all’Inter: operazione da meno di 1 milione

Marotta e Ausilio fiutano un nuovo affare per la mediana. Ecco di chi si tratta

Nonostante l’arrivo di Piotr Zielinski, programmato a Milano a inizio luglio a titolo prettamente gratuito, l’Inter è in cerca di un nuovo e giovane centrocampista in vista della prossima stagione, complici naturalmente gli addii a costo zero di Stefano Sensi e Davy Klaassen.

Operazioni mirate e dal costo accessibile. È questa, di fatto, la politica pronta ad essere attuata da Marotta e Ausilio, duo dirigenziale che nel frattempo ha incominciato ad accelerare per una pedina classe ’06. Il nome, in questo caso, è quello di Luka Topalovic, trequartista di attuale proprietà dell’NK Domzale legato a questa stessa società da un accordo valido sino a giugno 2026.

Inter in trattativa per Topalovic: l’assist questa volta arriva da un grande ex come Dzeko

Ammontano a 37 i gettoni accumulati in questa stagione dal fantasista di nazionalità slovena, in grado di agire anche in posizione di mezz’ala. Due, invece, le reti messe a registro dal giovane talento 16enne, con all’attivo 4 assist e inserito nel frattempo dal portale ‘The Guardian’ nei sessanta migliori giocatori nati nel 2006.

La notizia è incominciata a circolare già negli scorsi giorni e vede l’Inter fortemente interessata al ragazzo, tant’è che gli stessi nerazzurri hanno già avviato le trattative per provare a portare Topalovic a Milano in estate. Intanto, facendo riferimento a quanto riportato da ‘TMW’, il club meneghino pare aver già raggiunto un’intesa verbale con l’NK Domzale per il trasferimento a titolo definitivo del giovane trequartista sloveno in nerazzurro, anche e soprattutto grazie allo zampino di un grande ex come Edin Dzeko, centravanti ora in forza al Fenerbahce molto amico del procuratore del ragazzo che avrebbe, di fatto, consigliato questa destinazione all’intero entourage. Quale il costo di questa sempre più probabile operazione? Neanche 1 milione di euro. Per essere più precisi, questo affare può volgere al termine per circa 800 mila euro.