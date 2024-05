Ha detto sì all’Inter: raggiunge i compagni di Nazionale

Un big della nostra amata Serie A viaggia sempre più spedito verso l’addio in estate, a maggior ragione dopo l’immediato esonero del proprio allenatore. Ecco di chi si tratta

E’ successo di tutto e di più in queste ultime settimane. La Juventus ha vinto la Coppa Italia, mentre l’Atalanta (uscita sconfitta una settimana prima proprio contro i bianconeri in quella stessa competizione) è riuscita a proclamarsi Campione d’Europa mettendo al tappeto per 3-0 i rivali del Bayer Leverkusen, imbattuti sino alla scorsa gara.

Proprio in quest’arco temporale si è consumato nel frattempo l’esonero di Massimiliano Allegri, tecnico che non ha potuto far altro che cogliere le proprie valigie da Torino a seguito dei fatti che l’hanno visto protagonista in negativo al termine della vittoria maturata contro i bergamaschi, con la Vecchia Signora che intanto ha già deciso di ingaggiare Thiago Motta al suo posto in vista delle prossime stagioni. Pronto, in tal senso, un triennale sui 5 milioni di euro a stagione. Un episodio, questo, che potrebbe di fatto comportare un altro addio.

Trattasi in questo caso di Adrien Rabiot, fedelissimo del tecnico livornese legato a questa stessa formazione da un accordo che scadrà nel prossimo giugno, ragion per cui in caso di mancato accordo per il rinnovo il francese finirà per lasciare anche lui la Continassa tra sole poche settimane. E’ l’Inter, a tal proposito, uno di quei club al quale è finito per essere accostato il classe ’95 in questi ultimi mesi di tempo. Una notizia, questa, rimbalzata più e più volte e che è finita per riavere voce anche nelle scorse ore.

Rabiot-Inter, c’è il gradimento del calciatore: tutto quello che c’è da sapere

Adrien Rabiot ha aperto al suo trasferimento in nerazzurro in estate, anche e soprattutto in virtù del fatto che ad oggi, nel quartier generale dell’Inter, sono presenti due suoi compagni di Nazionale, quali Benjamin Pavard e Marcus Thuram, atterrati entrambi ad Appiano nel corso della scorsa finestra di calciomercato estiva. A riferirlo ‘La Verità’.

Facendo però riferimento alla stessa fonte, questo è un affare che ha zero margini di chiusura, proprio per via dell’esorbitante ingaggio dell’ex Psg. Ammontano a 35, per il resto, i gettoni racimolati in questa stagione dal forte centrocampista francese, in attesa naturalmente della gara che vedrà impegnata la Juventus nel pomeriggio di oggi alle ore 18:00 all’Allianz Stadium contro il Monza. Trentuno, invece, le presenze accumulate dal classe ’95 nel campionato di Serie A, con la mezz’ala 29enne che vanta dalla sua 5 reti e 3 assist in quest’annata.