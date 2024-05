Il PSG si prende Valentin Carboni: tutti i dettagli

Il fantasista argentino, ora in forza al Monza in via temporanea, potrebbe finire per dire addio all’Inter in estate. Questa volta in via definitiva

Si incroceranno da punto e accapo nel corso della prossima estate le strade di Valentin Carboni e quella dell’Inter, club chiamato a prendere tra soli pochi mesi una decisione sul futuro del giovane prodotto del proprio vivaio, girato poco meno di un anno fa al Monza tramite la via del prestito.

Il club di Viale della Liberazione ascolterà con piacere ogni offerta in arrivo per il baby talento classe ’05, cercato già nella scorsa finestra di calciomercato invernale dal West Ham e della Fiorentina, club che intanto sta continuando a monitorare tutt’ora la situazione legata al futuro del fantasista argentino, fresco di convocazione in Nazionale maggiore, l’ennesima in questi ultimi mesi.

Intanto, a poter farsi avanti tra sole poche settimane per l’attuale numero 21 della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Raffaele Palladino è però il Psg. Del resto, con l’arrivo del nuovo Ds Luis Campos, il sodalizio transalpino ha dimostrato di essere ben intenzionato a compiere qualche investimento in prospettiva e lo si è già visto a gennaio, periodo in cui la squadra Campione di Francia ha chiuso per Lucas Beraldo, accasatosi a questa stessa selezione per 20 milioni di euro.

Di 25-30 milioni di euro la valutazione che ne fa l’Inter del proprio gioiellino, che così facendo potrebbe finire ben presto sul taccuino della dirigenza del Psg proprio su eventuale richiesta del tecnico Luis Enrique, che ha già dimostrato in passato di saperci fare eccome con i giovani. Ammontano a 30, nel frattempo, i gettoni racimolati in questo campionato da Valentin Carboni, con all’attivo 2 gol e 4 assist nella massima competizione italiana, tutto questo alla sua prima esperienza trascorsa tra i grandi.