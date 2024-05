Lautaro via dall’Inter? Scelto Icardi come sostituto

Nuovi problemi sul rinnovo dell’argentino e prende così quota l’ipotesi d’addio del Capitano nerazzurro a fine stagione. C’è anche il nome dell’ex Psg nell’elenco degli eventuali successori

Lautaro Martinez e l’Inter non hanno ancora raggiunto alcuna intesa per il rinnovo di contratto dell’argentino, del resto il Toro di Bahia Blanca ha comunque domandato una somma di denaro tutt’altro che indifferente pur di continuare a difendere anche in futuro i colori della squadra neo Campione d’Italia.

A scaldare gli animi nelle scorse ore sono state poi le dichiarazioni rilasciate dal rappresentante dell’ex Racing Club, Alejandro Camano, con l’intera dirigenza meneghina che di fatto non ha ancora digerito quanto accaduto. Intanto, ad aver lanciato un vero e proprio sondaggio è stata la redazione di ‘Calciomercato.it‘, che sul proprio profilo Telegram ha domandato ai propri fedelissimi di fede interista chi, a loro modo di vedere, potrebbe essere l’ideale ed eventuale successore del Capitano nerazzurro. Scamacca, Zirkzee, Sesko e Icardi. Questi i nomi comparsi tra le proposte offerte dai nostri stessi colleghi.

A sorpresa, i tifosi della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi hanno optato per un clamoroso ritorno come quello dell’ex Psg, legato ora al Galatasaray a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2026 e già in passato compagno di squadra di Lautaro Martinez. Battuti quindi, col 33% dei voti, gli altri tre candidati. A seguire dietro al centravanti nativo di Rosario vi è l’ex Sassuolo e West Ham, cercato dal club meneghino già nella passata estate e finito poi per sposare il progetto tecnico dell’Atalanta. Mentre in terza e quarta posizione compaiono proprio i nomi dei centravanti di attuale proprietà di Bologna e Lipsia, classificatesi entrambe alla prossima edizione di Champions League.