L’Inter lo ‘manda’ al Milan: operazione da 30 milioni

Rossoneri a caccia di un nuovo innesto in mediana, c’è già il via libera dei cugini rivali. Ecco di quale nome si tratta

Il Milan è in cerca di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. In tal senso, è il centrocampo uno dei reparti che subirà maggiori variazioni in casa rossonera in estate, settore in cui figura quest’oggi qualche pedina come Tommaso Pobega, calciatore che potrebbe finire per porgere i propri saluti al Diavolo tra soli pochi mesi.

A prescindere dall’eventuale addio del classe ’99, l’intenzione di Zlatan Ibrahimovic e compagnia è però quella di accogliere alla propria corte almeno una nuova pedina per la mediana. Quello di Youssouf Fofana, a tal proposito, il profilo finito in cima alla lista delle preferenze della seconda forza del campionato di Serie A, con all’attivo 74 punti in attesa naturalmente del match in programma questa sera alle ore 20:45 al Meazza contro la Salernitana. Non solo. Da quel che emerge, anche l’Inter si sarebbe mostrata particolarmente attenta alla situazione del classe ’99.

Dalla Francia – Anche l’Inter in corsa per Fofana: concorrenza di Milan, Barcellona, Arsenal e non solo

Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, provenienti in questo caso dalla Francia, anche l’Inter sta continuando a seguire Youssouf Fofana, centrocampista chiamato all’addio dal Monaco in estate per via dell’accordo in scadenza a giugno 2025.

A distanza di quattro anni e mezzo si separeranno così le strade della formazione francese e quella dell’ex Strasburgo, finito nel frattempo nel mirino di Milan, Barcellona, Arsenal, Newcastle e Manchester United. Checché se ne dica, però, quello di Fofana è sicuramente un nome che è finito per essere accostato al club di Viale della Liberazione in questi ultimi mesi, ma per cui la stessa società meneghina non finirebbe mai e poi mai per chiudere in estate. In primis per via della valutazione sui 30-35 milioni di euro raggiunta dal classe ’99 e in secundis perché l’Inter, fortunatamente, è ben coperta in mediana, a maggior ragione dopo l’affare Zielinski già prenotato in vista della prossima finestra di calciomercato. E così, ad approfittarne possono essere proprio i loro cugini rivali, chiamati ad apportare qualche cambiamento alla propria mediana.