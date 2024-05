Si chiude a 40 milioni: addio Inter, Motta lo ‘porta’ alla Juve

La conclusione della Serie A porta le squadre a concentrarsi sul calciomercato. E l’Inter potrebbe essere beffata dalla Juve su un obiettivo

Dopo il duello che abbiamo visto nella parte centrale di campionato, Inter e Juventus sono pronte a confrontarsi sul calciomercato. Entrambe le squadre hanno voglia di migliorare la rosa per cercare di lottare fino alla fine per tutte e tre le competizioni che il prossimo anno le vedranno protagoniste. E per questo motivo nei prossimi mesi assisteremo a più sfide per raggiungere degli obiettivi comuni.

Il primo round di questa lunga sfida, stando alle ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, potrebbe andare alla Juventus. La presenza di Thiago Motta sulla panchina bianconera dovrebbe portare la Vecchia Signora a chiudere per un obiettivo nel giro di davvero poco tempo. Una accelerazione improvvisa che consentirà al tecnico italo-brasiliano di avere un rinforzo importante per la prossima stagione nell’ottica del duello con l’Inter in chiave Serie A.

Calciomercato: niente Inter, va alla Juventus

La chiusura della vicenda societaria consente all’Inter di concentrarsi sul calciomercato. Sono diversi i nomi presenti nella lista di Marotta per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. L’obiettivo da parte dell’amministratore delegato è quello di riuscire a colmare le lacune presenti nell’organico attuale. E tra queste c’è sicuramente il reparto offensivo.

L’arrivo di Taremi consente ai nerazzurri di avere un’arma in più. Ma non possiamo escludere a priori l’acquisto di un’altra punta. Rinforzo che non sarà quasi certamente Zirkzee. L’attaccante del Bologna piace molto ai nerazzurri, ma il suo approdo alla corte di Inzaghi è legato principalmente ad una cessione importante in attacco come Thuram. Senza è davvero difficile vederlo a Milano la prossima stagione.

Una situazione che sembra spianare la strada alla Juventus. Sul giocatore c’è anche il forte interesse di Milan e Arsenal, ma la presenza di Thiago Motta in panchina consente ai bianconeri di essere in vantaggio. Si dovrebbe chiudere per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, la cifra della clausola che, a quanto pare, vale per tutti i club e non solo per il Bayern Monaco.

Mercato Inter: Zirkzee verso la Juventus

Il profilo di Zirkzee, come detto, è molto apprezzato nell’ambiente interista. Ma l’operazione è legata ad una cessione importante in attacco, al momento non in programma.

Per questo motivo l’attaccante del Bologna difficilmente vestirà la maglia dell’Inter la prossima stagione. Juventus in vantaggio nella corsa al giocatore ex Parma e Bayern, ma attenzione a Milan e Arsenal.