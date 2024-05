Chiamano l’Inter per proporlo: gratis dalla Fiorentina

Un calciatore viola viaggia sempre più spedito verso l’addio in estate, proprio come il suo attuale tecnico

Si separeranno tra soli pochi mesi le strade di Vincenzo Italiano e quella della Fiorentina, con l’ex allenatore dello Spezia che intanto continua a piacere particolarmente sia al Napoli che al Bologna.

L’auspicio dell’attuale tecnico della Viola è quello di dire addio al club ora presieduto da Rocco Commisso con la conquista della Conference League, competizione in cui la formazione toscana sarà impegnata nel suo atto finale mercoledì sera alle ore 21:00 in quel di Atene. A fronteggiare Nico Gonzalez e compagni sarà l’Olympiacos, undici che definire ostico è dire poco visto e considerato che il sodalizio greco è riuscito a conquistare la finale di questa stessa competizione mettendo complessivamente al tappeto l’Aston Villa per 6-2 tra andata e ritorno.

Questa rischia di essere una delle ultime gare con indosso i colori viola non soltanto per il tecnico Vincenzo Italiano, ma anche per qualche altro componente della famiglia Fiorentina. È il caso di Gaetano Castrovilli, centrocampista legato all’attuale ottava forza del campionato di Serie A a mezzo di un accordo in scadenza a giugno e che così facendo potrebbe seriamente finire per dire addio a questo stesso sodalizio tra poco più di un mese di tempo. Occhio perché, in tal senso, un’ipotesi di cui tener conto è quella che il classe ’97 possa anche finire per essere proposto tramite agenti in giro di qua e di là per l’Italia, Inter inclusa.

Castrovilli-Fiorentina, addio a fine stagione? L’agente può provarci anche con l’Inter

È quello di Gaetano Castrovilli uno di quei nomi che ben presto potrebbero anche finire per trovar posto sul tavolo dell’Inter, complice naturalmente la situazione di stallo che vi è oggigiorno tra il calciatore e la Fiorentina sul rinnovo di contratto.

L’attuale numero 17 della Viola era finito per essere accostato ai nerazzurri già negli scorsi mesi e, a questo punto, non è escluso che i rappresentanti del ragazzo possano provare a interfacciare alcuni dialoghi con la dirigenza del club meneghino. Per propria fortuna, però, l’Inter vanta una batteria di centrocampisti tra le migliori in circolazione in Europa, a maggior ragione dopo l’affare Zielinski già prenotato in vista della prossima estate, col centrocampista polacco che si accaserà alla squadra neo Campione d’Italia a mezzo di un accordo triennale da 5-5,5 milioni di euro netti a stagione. Intanto, è la Roma uno di quei club che sta continuando a osservare la situazione del centrocampista made in Italy, proclamatosi Campione d’Europa con la Nazionale ora guidata dal Ct Luciano Spalletti a #Euro2020.