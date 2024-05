L’Inter può solo dire sì: “140 milioni per Lautaro”

L’attaccante argentino, nonché Capitano del club meneghino, e i nerazzurri sono ancora a caccia dell’intesa per il rinnovo. Spunta intanto un nuovo annuncio a sorpresa per il futuro

Lautaro Martinez e l’Inter sono ancora in cerca di un nuovo accordo che possa consentire ad ambedue le parti di proseguire il proprio percorso assieme. Il Capitano nerazzurro è infatti legato alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi a mezzo di un contratto valido fino a giugno 2026. Questa la ragione per cui Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza meneghina hanno incominciato a muoversi già da diversi mesi per estendere la durata del rapporto collaborativo dell’argentino con la squadra neo Campione d’Italia.

Ad aver sicuramente rallentato le cose è stata anche la complicata situazione societaria del club, passato ora sotto la guida di Oaktree. Nel frattempo, sia il sodalizio di Viale della Liberazione che l’attuale numero 10 dell’Inter si son detti fiduciosi di poter raggiungere quanto prima un nuovo accordo. La richiesta dell’ex Racing Club supera i 10 milioni di euro, aspetto che ha quindi messo sin da subito in grande difficoltà l’intero organigramma dirigenziale, disposto però a provare ad accontentare in qualche modo il pilastro dell’attacco nerazzurro. Ed ecco che, intanto, ad essersi espresso sulla questione è stata dunque una terza persona.

Santini a Tv Play: “Lautaro vuole 12 milioni? Allora può andare. Con un’offerta a tripla cifra, l’Inter lo vende”

Fabio Santini, giornalista di ‘Telenova’, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha fatto il punto sulla situazione di stallo che vi è tra Lautaro Martinez e l’Inter per il rinnovo di contratto dell’argentino. Queste, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate sul conto dell’ex Racing Club, che può tranquillamente finire per dire addio in estate a detta dello stesso opinionista:

“Lautaro? Tutto un tratto gli è venuta la fregola. Se vuole per forza 12 milioni di euro a stagione, allora può andare. L’Inter in quel caso lo venderebbe, come Thuram che intanto piace all’Arsenal. Per esempio, se i Gunners dovessero finire per offrire 140 milioni per l’argentino, i nerazzurri lo cederebbero subito. Ammesso e concesso che venga davvero presentata un’offerta per l’ex Racing”.