Niente Inter a zero, ha firmato con la Juventus

Altro che approdo a Milano, Giuntoli ha portato a termine un’altra operazione di mercato in casa bianconera: i dettagli

Sarà un’estate alquanto complicata, quanto tormentata, per la Juventus. È infatti in arrivo una vera e propria rivoluzione all’interno della Continassa. Il primo ad aver detto addio è stato proprio il tecnico Massimiliano Allegri, con l’intera dirigenza della Vecchia Signora che intanto ha già raggiunto un accordo con Thiago Motta per l’ingaggio del tecnico italo-brasiliano in vista delle prossime tre stagioni.

L’ex centrocampista dell’Inter, ora in vesti di allenatore, ha già fatto sapere al Bologna che lascerà l’Emilia Romagna tra sole poche settimane proprio per poter prendere direzione Torino, dove a legarlo alla squadra pluricampione d’Italia sarà un accordo triennale da 5 milioni di euro a stagione, su per giù.

Tante, tantissime le pedine che finiranno per cogliere tra soli pochi mesi le proprie valigie da questa stessa città, ad eccezione di qualcuna. Uno di quei pochi calciatori che finirà per trascorrere almeno un’altra stagione con indosso questi colori è infatti Daniele Rugani, calciatore entrato a far parte della prima squadra bianconera nell’estate del 2015 che ha deciso, in comune accordo col club, di proseguire il proprio rapporto collaborativo con la Juventus, estendendo così la durata del proprio contratto (sino a qualche giorno fa in scadenza a giugno) di altri tre anni.

Rugani rinnova con la Juve: triennale da 2 milioni di euro a stagione

Non ci sono più dubbi, Daniele Rugani sarà un calciatore della Juventus anche in vista delle prossime stagioni. Il centrale originario di Lucca ha infatti posto nero su bianco sul nuovo accordo che lo legherà alla squadra bianconera sino a giugno 2027. Un contratto, questo, dal quale il classe ’94 finirà per percepire circa 2 milioni di euro a stagione.

La Vecchia Signora aveva incominciato a interrogarsi sul futuro dell’ex Empoli già nei mesi scorsi, a maggior ragione dopo la rete messa a registro dall’attuale numero 24 della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Paolo Montero in quel Juventus-Frosinone andato in scena lo scorso 25 febbraio, col match conclusosi in quella circostanza col risultato di 3-2 in favore della squadra pluricampione d’Italia, impostasi sull’undici di Eusebio Di Francesco proprio grazie alla rete realizzata al 95′ di gioco dal centrale 29enne, con all’attivo 17 presenze e 3 reti in questa stagione. Quello di Rugani, intanto, è un nome che nei mesi scorsi era finito per essere accostato anche a Inter e Napoli, ma quel che è ormai certo è che nel futuro dell’ex Rennes ci sarà ancora la Juventus.