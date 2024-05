Il peggior distacco in 3 anni: l’Inter ha ‘distrutto’ la Juve

Per l’Inter in campionato è stata una stagione trionfale. E il dominio nerazzurro viene confermato dal distacco record inflitto alla Juve

Una Serie A che resterà nella storia dell’Inter quella che si è appena conclusa. I nerazzurri non solo hanno conquistato lo Scudetto in un derby (mai successo fino ad oggi ndr), ma sono riusciti anche ad infliggere il peggior distacco negli ultimi tre anni alla ‘rivale’ Juventus.

Un risultato davvero difficile immaginare fino allo scontro diretto del girone di ritorno. La vittoria nerazzurra ha portato da un lato al tracollo bianconero e dall’altro ha dato sicurezza nei propri mezzi alla squadra di Simone Inzaghi, che ha proseguito il suo percorso con una continuità pazzesca. E il distacco inflitto alla Vecchia Signora al termine di questo lungo e insidioso tragitto resterà nella storia della nostra Serie A oltre che nella mente dei tifosi nerazzurri. La speranza di quest’ultimi è che il divario si possa ampliare, ma ila Juve è al lavoro da tempo per colmare il gap e cercare di ritornare a lottare per lo Scudetto.

Inter: Juve ‘umiliata’, il dato che fa felice i tifosi

La rivalità tra Inter e Juventus la conosciamo e molte volte in Serie A assistiamo in una sfida nella sfida tra le due squadre. In questo campionato le soddisfazioni sono state principalmente per i colori nerazzurri. Il crollo bianconero avuto nella seconda parte della stagione ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di avviarsi agevolmente verso la conquista dello Scudetto, ma c’è anche un altro dato che fa davvero felici tutti i tifosi interisti. Stiamo parlando del distacco record che i nerazzurri hanno inflitto ai rivali in campionato.

Lautaro e compagni, infatti, hanno chiuso con un vantaggio di 23 punti sulla Juventus. Per i bianconeri si tratta del peggior distacco con la capolista negli ultimi tre anni. Un divario davvero impensabile fino allo scontro diretto di febbraio. Poi il tracollo completo da parte della squadra torinese e il via libera all’Inter alla conquista dello Scudetto.

Ora i tifosi sperano che questo gap possa aumentare la prossima stagione. Dall’altra parte, però, c’è una dirigenza al lavoro per colmare la distanza con l’Inter e ritornare di nuovo a lottare per lo Scudetto. Ma quanto successo in questa annata difficilmente potrà essere scordato dagli interisti.

Inter-Juve sfida Scudetto il prossimo anno?

Il risultato storico dell’Inter nei confronti della Juventus in questa stagione ha confermato una superiorità da parte dei nerazzurri in campo. Marotta è al lavoro per rinforzare ancora di più la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima annata.

Molto probabilmente sarà ancora Inter-Juventus per lo Scudetto e i nerazzurri sono pronti a replicare ai possibili acquisti dei bianconeri. In una sfida che prima accenderà il calciomercato e poi la Serie A.