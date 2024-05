Offerta per prendersi l’Inter da Oaktree: “Conferma ufficiale”

Torna ancora Zilliacus con la volontà si lanciare un’offerta ad Oaktree per l’acquisizione dell’Inter: “Stavamo aspettando e ora procederemo, noi come il Bayern”

Trascorsi alcuni giorni dal momento del passaggio in via ufficiale delle quote societarie dell’Inter dalla gestione Steven Zhang a quella del fondo statunitense Oaktree, le voci sul futuro nerazzurro non accennano ad arrestarsi. Del resto, il momento della verità arriva proprio adesso: servirà capire in che modo la nuova proprietà vorrà insinuarsi nel progetto sportivo del club italiano, se in via diretta a mezzo di propri funzionari di fiducia oppure con la proiezione verso una nuova cessione.

L’Inter naviga ancora in una situazione economica incerta che dovrà essere lentamente ripristinata ed Oaktree ha promesso di riportare il club verso l’equilibrio, ma non si esclude che questo obiettivo possa essere raggiunto da terzi. Con tanto di benestare di Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese vecchia conoscenza dei nerazzurri per i tanti discorsi fatti in precedenza in relazione proprio alla volontà da parte sua di rilevare le quote societarie dell’Inter al momento giusto e di esser molto vicino alla causa. A quanto pare l’ex dirigente Nokia avrebbe atteso questo momento con pazienza, ormai giunto per stravolgere tutto.

Presentare un’offerta diretta a Zhang da 1,3 miliardi come precedenti da richieste sarebbe stato probabilmente un passo troppo azzardato, ma adesso le strade portano ad una soluzione che potrebbe far felici persino i tifosi. “Stavamo aspettando conferma ufficiale e ci siamo, procederemo con un’offerta“, ha raccontato Zilliacus a ‘Market Watch’.

Zilliacus per l’Inter: “I tifosi diventeranno azionisti”

Che sia vicina al miliardo o meno è soltanto un’ipotesi, ma certo è che l’imprenditore ha voglia di creare una struttura societaria ben precisa fondata sulle basi lanciate da altri club europei particolarmente forti come il Bayern Monaco e il Real Madrid.

“Sto esaminando la possibilità di convogliare ricavi per la creazione di un fondo che potrebbe rilevare l’Inter, si tratterebbe di un’offerta combinata con la mia società. Saranno gli stessi tifosi a diventare azionisti del club“, ha raccontato l’uomo d’affari. Del resto, questa impostazione ha portato risultati a lungo termine davvero ottimali in Europa e tre dei quattro club che hanno partecipato alla fase finale di Champions League quest’anno vantano questo approccio strategico. Una dimostrazione di forza notevole che per Zhang significherebbe essere la chiave del successo: “Senza i tifosi non c’è club”, ha quindi concluso.