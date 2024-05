Un gigante croato per l’Inter: nome mai uscito

Il giovanissimo difensore centrale croato sarebbe stato accostato ad almeno un paio di club italiani, potrebbe esserci anche l’Inter sulle sue tracce

In prossimità della disputa dell’ultima giornata di campionato, l’Inter segue tante altre realtà nostrane nella ricerca di profili adatti a completare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi a partire dalla prossima annata sportiva.

Tempo infatti di una meritata pausa e poi si tornerà nuovamente in campo, al netto di qualche uscita di scena già ipotizzata tempo addietro e qualche innesto di caratura in attacco e centrocampo. Sebbene non si conosca ancora il destino di Denzel Dumfries, più volte sul piede della partenza, la dirigenza nerazzurra sarebbe comunque intenzionata ad operare al ribasso anche fra i pali. Piazzando, se possibile, il rinnovo del prestito di Emil Audero dalla Sampdoria vista l’incapacità economica del club di muovere in direzione Bento dell’Athletico Parananese.

Oltre questo però le attenzioni potrebbero esser rivolte anche all’innesto di almeno un giovane di prospettiva. Qualcuno che soprattutto nel reparto difensivo potrà tornare utile al momento della sua maturazione per prendere il posto di senatori come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, proiettati verso nuove fasi delle rispettive carriere.

Kumar stuzzica la Serie A, idea per l’Inter del futuro

Stando alle ultime voci di corridoio portate avanti da ‘TuttoMercatoWeb’, sono già diversi i club di Serie A che avrebbero drizzato le antenne per le prestazioni recenti del giovanissimo claciatore classe 2008 Raul Kumar.

Quest’ultimo milita nell’NK Istra, ove è attualmente capitano della formazione Under-17, ma ha fatto la sua bella figura anche tra le file della Nazionale Croata Under-16 con buoni risultati. Kumar piace soprattutto per la sua prestanza fisica, dall’alto dei suoi 189 centimetri di statura, e per la buona tecnica di base. Caratteristica quest’ultima abbastanza rara da trovare in un centrale di simile impostazione, ma comunque frutto del nuovo approccio tattico verso cui il calcio moderno sta indirizzando le giovani leve: duttilità, agonismo e cura del dettaglio.

Al momento non è noto in che misura i due club italiani menzionati dal suo agente Nikola Gacesa siano intenzionati a presentare un’offerta per il suo cartellino da baby promessa alla controparte croata, ma è possibile ipotizzare che fra questi vi sia l’Inter proprio per le premesse fatte. Anche lo stesso Giuseppe Marotta, tempo addietro, aveva lasciato intendere che lo sguardo degli osservatori nerazzurri è da tempo proiettato sulla freschezza dei giovani. Cosicché possano crescere in Primavera e fare esperienza altrove, per poi rappresentare una duplice alternativa da sfruttare o sul mercato oppure in Prima Squadra. Occhi puntati su Kumar, dunque. Ne sentiremo parlare ancora.