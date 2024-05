È bufera Lautaro: “16 milioni a stagione”. L’annuncio di Marotta

Il rinnovo del capitano dell’Inter continua a tenere banco: “Se chiedi il doppio di quello che possono darti, allora vuol dire che non vuoi negoziare. Che vuoi andare via”

Il rinnovo di Lautaro è ormai un ‘caso’. Nella diretta di ‘Cronache di Spogliatoio’, Riccardo Trevisani è andato all’attacco dell’argentino rivelando, nel dettaglio, le cifre enormi chieste dall’argentino per prolungare il contratto attualmente in scadenza a giugno 2026.

“Ha chiesto 12, 14 e 16 milioni a salire in tre anni – le parole del telecronista ‘Mediaset’ – Per questo io dicevo che, quando ti metti la sciarpetta da interista e dici che ami il club, se poi chiedi il doppio di quello che possono darti, allora vuol dire che non vuoi negoziare. Che vuoi andare via. Se invece dici io voglio 10 e la società può 8, magari l’Inter fa un mega sforzo e arriva a 9″.

“Prima era tutto sereno, ora un po’ meno – ha sottolineato Trevisani – Dal mio punto di vista c’è da capire se vi è qualcuno dietro vista la richiesta, oppure l’agente di Lautaro viene da Urano e non sa che non possono dargli quei soldi. Anche perché se glieli desse, arriverebbero tutti gli altri a chiedere aumenti: bisogna fare un calcio sostenibile, anche i giocatori si diano una regolata. Non dico che Lautaro non deve avere l’ambizione di guadagnare di più, ma allo stesso tempo non deve dire “Forza Inter”, perché se lo dici e chiedi 16, non va bene. E diciamo a Lautaro che chi è andato via dall’Inter, non si è trovato bene”.

🎙️#Lautaro al podcast di Diletta Leotta “Il primo anno all’#Inter c’era Icardi. Giocavo poco e ho pensato anche di andare via e tornare in Argentina. È stato complicato. Come sono tornato a casa dopo il rigore sbagliato a Madrid? Incazzatissimo” pic.twitter.com/wE9aaLe2zI — Interlive (@interliveit) May 27, 2024

Il rinnovo di Lautaro sarà magari oggetto di discussione coi manager di Oaktree, stamattina arrivati in sede per incontrarsi con la dirigenza e per conoscere Simone Inzaghi, destinato a prolungare fino a giugno 2027.

Rinnovo Lautaro, Marotta si sbilancia: “Contratto allungato prima del ritiro”

A proposito di Lautaro, alla festa degli Inter Club di Milano Marotta ha provato a rassicurare i tifosi sbilanciandosi molto sull’argomento che sta accendendo il mondo Inter: “Sono ottimista perché ogni gorno lui manifesta la sua voglia di stare qui. Non sarà una cosa che si risolverà nel giro di qualche giorno, però sicuramente per l’inizio del ritiro avrà il suo contratto allungato“.

Allo stesso tempo, Marotta ha lanciato una ‘frecciata’ all’agente Camano che dovrebbe incontrare di nuovo in questa settimana: “Ci confrontiamo sempre con lui. I procuratori, per fare bella figura, vogliono sempre tirare acqua al proprio mulino”.