Follie per Lautaro: contratto faraonico e maxi offerta per l’Inter

In casa Inter tiene banco la questione Lautaro. Il rinnovo non arriva e un club sembra essere pronto a fare follie per l’argentino.

Una delle prime grande per la nuova proprietà dell’Inter è sicuramente il rinnovo di Lautaro. La trattativa vive una fase di stallo ormai da diverso tempo e si attendono i prossimi giorni per capire se ci sarà una svolta oppure no. L’idea che sta prendendo piede è quella di una deadline entro l’inizio del ritiro. Se arriverà il tanto atteso prolungamento al rientro in Italia dell’argentino, allora i nerazzurri potrebbero aprire una cessione.

La vicenda del Toro viene seguita da molto vicino da un club. La squadra potrebbe mettere sul piatto una cifra importante sia per il calciatore che per la stessa Inter. Al momento nessuna trattativa in corso, ma una fumata nera sul rinnovo potrebbe portare l’Inter a sedersi ad un tavolo e valutare la proposta.

🗣#Marotta alla festa degli Inter Club di Milano

“L’#Inter è una società in salute, chi parla male di noi è spinto dall’invidia. Rinnovo #Lautaro? Sicuramente per l’inizio degli allenamenti avrà il suo contratto allungato” pic.twitter.com/xQbBcqoHyu — Interlive (@interliveit) May 28, 2024

Calciomercato Inter: maxi offerta per Lautaro, i tifosi tremano

Le prossime saranno settimane decisive per il futuro di Lautaro Martinez. Come spiegato in precedenza, la trattativa sul rinnovo attualmente vive una fase di stallo. Nonostante questo, da parte di Marotta nelle scorse ore sono arrivate parole di apertura nei confronti del calciatore: “Ci confrontiamo sempre con il suo procuratore. Io sono ottimista perché il giocatore ha voglia di stare qui. Non sarà una cosa che si risolverà in poco tempo, ma per l’inizio degli allenamenti il contratto sarà allungato“.

Dichiarazioni che sembrano confermare una deadline a luglio. Se entro l’inizio del ritiro non ci sarà il tanto atteso rinnovo, l’Inter potrebbe sedersi ad un tavolo e trattare la cessione. Motivo? Il contratto è in scadenza nel 2026 e sarebbe troppo rischioso presentarsi la prossima estate nella stessa situazione.

Una situazione in continua evoluzione e che potrebbe essere seguita da vicino da diversi club sauditi. L’argentino non ha nessuna big alle spalle, ma dall’Arabia potrebbero mettere sul piatto un’offerta di 100 milioni di euro all’Inter e 25 netti all’argentino. Cifre destinate a far vacillare sia i nerazzurri che lo stesso Toro.

Inter: settimane decisive per il futuro di Lautaro

Ballano quattro milioni tra la proposta dell’Inter e la richiesta di Lautaro. Il calciatore vuole 10 milioni più due di bonus (12 almeno in tutto). I nerazzurri al momento sono fermi a 8.

I contatti tra le parti non si fermano per cercare un compromesso. La deadline potrebbe essere l’inizio del prossimo ritiro e quindi si tratta di settimane fondamentali per il futuro del Toro.