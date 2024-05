Rabbia e tensione: Inter-Lautaro, cosa sta succedendo

Tra l’Inter e Lautaro la tensione aumenta. Il rinnovo non arriva e il futuro dell’argentino resta sempre in bilico. Prossimi giorni decisivi?

Se fino a qualche settimana il futuro di Lautaro all’Inter sembra più che una certezza, oggi possiamo dire che la situazione si è quasi completamente ribaltata. La trattativa per il rinnovo dell’argentino prosegue a rilento e in questo momento nessuno ha la sicurezza che il Toro proseguirà con la maglia nerazzurra anche la prossima stagione.

Nonostante lo stesso capitano interista prova a tranquillizzare i tifosi, la tensione tra l’entourage di Lautaro e l’Inter resta molto alta. In particolare, a fare arrabbiare molto la dirigenza nerazzurra è la richiesta avanzata dal procuratore per arrivare alla firma. In questi giorni non c’è stato nessun riavvicinamento. Si proverà a farlo nelle prossime settimane, ma nessuno ad oggi può dire se si arriverà ad una fumata nera o bianca. Di certo le distanze restano e questo fa temere ai tifosi il peggio.

Inter-Lautaro, è sempre più tensione: le ultime

Le trattative tra l’Inter e Lautaro vanno avanti ormai da tempo nonostante un contratto in scadenza nel 2026. Fino a qualche mese fa la firma sembrava davvero una formalità. Poi i problemi economici di Suning e l’ingresso in campo di Oaktree hanno cambiato completamente le carte in tavola. I nerazzurri non sembrano assolutamente intenzionati a sforare il budget per l’argentino e l’entourage del calciatore non pensa di abbassare le richieste.

Camano, procuratore del Toro, negli ultimi giorni ha ribadito la sua linea: 12 milioni (compresi bonus) per il sì del calciatore. L’Inter ad oggi è ferma ad 8. Ballano, quindi, quattro milioni tra domanda e offerta. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra le parti per capire se le possibilità di una fumata bianca. In questo momento sembra molto difficile trovare un accordo considerando che nessuno ha intenzione di fare un passo indietro e le offerte per l’argentino non mancano.

I tifosi nerazzurri guardano a questa vicenda con tanta apprensione. La speranza è che non si arrivi ad una rottura definitiva vista l’importanza del giocatore, ma tutte le ipotesi per ora sono sul tavolo, anche quella di una separazione immediata.

Inter: Lautaro rinnovo o partenza?

Se non si dovesse arrivare ad un accordo nelle prossime settimane, non si può escludere una partenza di Lautaro Martinez nel prossimo calciomercato estivo. Arrivare ad un anno dalla scadenza significherebbe cederlo ad una cifra inferiore rispetto al reale valore del giocatore.

Per questo motivo Marotta potrebbe valutare con attenzione la possibilità di privarsi del calciatore senza il prolungamento del contratto. Ma si tratta di una ipotesi che sarà vagliata esclusivamente dopo la certezza di non arrivare all’accordo.