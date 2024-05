Tutto finito con l’Inter: accordo raggiunto, vola in Qatar

Intesa possibile sui 15 milioni di euro bonus inclusi. Ecco tutti i dettagli

Molto probabilmente il suo futuro prossimo sarà in Qatar. Fedelissimo di Inzaghi e riaccostato all’Inter in queste settimane, anche se la pista nerazzurra non aveva alcuna chance di diventare qualcosa di più concreto.

Le porte dell’Inter erano e sarebbero state sbarrate per Luis Alberto, sempre più vicino a traslocare nella Qatar Stars League dopo aver annunciato di voler lasciare la Lazio al termine di questa stagione. Lo spagnolo ha chiesto addirittura la risoluzione del contratto, una richiesta subito respinta da Lotito visto il fresco rinnovo fino a giugno 2027.

“Ha un contratto per altri 4 anni, se vuole andare via deve portare i soldi che vogliamo – ha detto a ‘Il Messaggero’ il presidente biancoceleste – Di certo non lo diamo gratis come ha paventato lui pubblicamente, una società quotata in borsa potrebbe chiedere i danni per questo”.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, Luis Alberto avrebbe raggiunto un accordo con l’Al Duhail allenato dal francese Galtier. Ora i qatarioti sono chiamati a trovare un’intesa con lo stesso Lotito, il quale punta ad incassare almeno 15 milioni di euro. Una cifra comprensiva di tanti bonus facilmente irraggiungibili, in modo da non dover dare – come da accordi – il 25% dell’incasso della cessione (solo parte fissa) all’ex club di Luis Alberto, ovvero il Liverpool.