Lo scambio pazzesco che può riportare Icardi all’Inter

Mauro Icardi non ha mai chiuso la porta ad un ritorno all’Inter. E c’è l’ipotesi di uno scambio per rivederlo in nerazzurro in estate.

Mauro Icardi al Galatasaray è tornato ai suoi livelli. Dopo un periodo non assolutamente facile, l’argentino in Turchia ha ritrovato il sorriso e, soprattutto, una continuità realizzativa molto importante. Numeri che hanno portato l’attaccante a spingere per una nuova esperienza in una big europea per dimostrare di poter essere ancora una volta decisivo.

Icardi non ha mai realmente chiuso alla possibilità di indossare ancora una volta la maglia nerazzurra. Sarà comunque complicatissimo, per non dire impossibile arrivare ad una fumata bianca sia per motivi economici (il contratto al Galatasaray è molto ricco e il Galatasaray chiede non meno di 15 milioni) che per fattori ambientali. Ricordiamo tutti come si lasciò con Marotta e tifosi….

Calciomercato Inter: ritorna Icardi, scambio pazzesco

“Arrivederci“, così Mauro Icardi aveva salutato nel settembre 2019 i tifosi dell’Inter. Un messaggio che non chiudeva le porte ad un suo ritorno in nerazzurro in futuro. Il nome dell’argentino nelle scorse sessioni di calciomercato è stato in più di una occasione accostato al club allenato da Simone Inzaghi, ma non c’è mai stata una reale volontà da parte di Marotta di iniziare una trattativa per il ritorno.

Ora, però, la situazione potrebbe cambiare. L’Inter è alla ricerca di uno o due attaccanti per rinforzare il reparto offensivo e il nome dell’argentino potrebbe rappresentare il profilo giusto da dare a Simone Inzaghi. Stando alle ultime indiscrezioni, un intermediario vicino a Icardi e al Galatasaray potrebbe bussare alla porta di Marotta per proporre uno scambio: Icardi a Milano e Asllani in Turchia. Proposta che, se presentata davvero, verrebbe rispedita al mittente da parte del club nerazzurro.

Ad oggi, quindi, il ritorno di Icardi all’Inter sembra essere molto difficile. Anzi, infattibile.

Mercato: Icardi vuole una big europea

Le richieste per Mauro Icardi nel prossimo calciomercato non dovrebbero mancare (si è parlato anche del Como), ma la volontà dell’argentino è molto chiara: ritornare in una big europea. Trasferimento molto complicato considerando l’ingaggio che ha al Galatasaray (10 milioni l’anno) e un contratto in scadenza nel 2026.

Nelle prossime settimane, comunque, l’argentino potrebbe decidere di sondare il terreno con diverse big per capire la fattibilità dell’operazione. Su di lui sono forti un paio di club della MLS.