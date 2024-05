La grande offerta per Asllani che fa traballare l’Inter

L’Inter non ha intenzione di cedere Asllani, ma un club potrebbe presentare una proposta destinata a far vacillare le certezze nerazzurre.

Tra i protagonisti dello Scudetto e della Supercoppa di quest’anno, c’è sicuramente Asllani. Dopo una prima stagione trascorsa ai margini, il centrocampista albanese nella seconda, nonostante la presenza di un giocatore come Calhanoglu in quel ruolo, è riuscito a trovare maggiore spazio fornendo quasi sempre prestazioni molto positive.

Proprio per questo motivo Inzaghi ha sempre messo il veto su una sua eventuale partenza. Le richieste non sono mai mancate, ma l’Inter in più di un’occasione ha ribadito l’incedibilità del giocatore. Nelle prossime settimane, però, la situazione potrebbe davvero complicarsi. Un club potrebbe valutare la possibilità di mettere sul piatto una offerta assolutamente importante dal punto di vista economico e destinata a far vacillare le certezze della dirigenza nerazzurra sul non privarsi di Asllani.

Naturalmente sull’eventuale trasferimento peserà l’eventuale volontà dell’albanese di lasciare Milano per trovare maggiore continuità da un’altra parte.

Calciomercato Inter: assalto ad Asllani, pronta l’offerta

Arrivato dall’Empoli per prendere in mano il centrocampo nerazzurro dopo la partenza di Brozovic, Asllani ha sicuramente fatto più fatica del solito ad imporsi. Le prestazioni di Calhanoglu da regista hanno portato l’albanese a trovare meno spazio. Ma, nonostante questo, il suo apporto non è mai mancato quando è stato chiamato in causa. Prestazioni positive che hanno attirato l’attenzione di diversi club italiani e stranieri.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, su Asllani nelle prossime settimane potrebbe piombare con forza il Newcastle. Il club inglese molto probabilmente sarà costretta a cedere Bruno Guimaraes visto il forte interesse nei suoi confronti di PSG e big straniere. Tra i nomi presenti sulla lista della dirigenza bianconera, potrebbe esserci proprio il centrocampista dell’Inter.

Come spiegato in precedenza, i nerazzurri non vorrebbero privarsi del proprio centrocampista. Ma il Newcastle potrebbe presentarsi al tavolo con una offerta destinata a far vacillare chiunque. Si parla di 40 milioni di euro per strappare il calciatore ex Empoli.

Mercato Inter: Asllani via solo per una offerta irrinunciabile?

Le valutazioni sul futuro di Asllani sono in corso. Inzaghi non vorrebbe assolutamente privarsi del calciatore considerando anche le prestazioni fornite in questa stagione. Ma in caso di una offerta economica importante dovranno essere fatti tutti i ragionamenti del caso.

Vedremo se Marotta deciderà di respingere tutte le offerte al mittente oppure si penserà alla cessione. Ma per valutare l’addio molto probabilmente l’offerta non dovrà essere al di sotto dei 40 milioni di euro.