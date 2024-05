Intreccio con Dimarco, 80 milioni nelle casse del Milan

Il laterale nerazzurro, resosi protagonista di un’altra grande stagione, è finito per essere accostato nei mesi scorsi a diverse big d’Europa, una in particolar modo

Anche in quest’altra annata, Federico Dimarco è riuscito a mettersi in luce come uno dei migliori elementi a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, che è finalmente riuscito a conquistare il suo primo Scudetto in vesti di allenatore.

Ammontano a 40 i gettoni racimolati in questa stagione dall’ex Verona, trenta di questi raccolti in campionato. 6 gol e 8 assist. Questi, invece, i numeri messi a registro in questa regular season – volta da poco al termine – dal classe ’97, accostato nei mesi scorsi a diverse big d’Europa, Bayern Monaco in particolar modo.

Proprio i bavaresi sono infatti sempre più vicini a dire addio in estate ad Alphonso Davies, pedina dall’importanza notevole che è legata alla formazione tedesca a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2025. Questa la ragione per cui, di fatto, diventa sempre più probabile la partenza del classe ’00, dato in orbita Real Madrid.

Una situazione, questa, che costringe quindi la squadra che ha da poco ufficializzato l’ingaggio del suo nuovo allenatore (quale Vincent Kompany, storico difensore del Manchester City) ad andare in cerca di un nuovo laterale di sinistra. Inizialmente, si era pensato ad un possibile affondo da parte della seconda forza del campionato di Bundesliga nei confronti dell’attuale numero 32 dell’Inter, anche se in realtà è un altro il profilo per cui questa stessa formazione è pronta a compiere un vero e proprio tentativo. E tutti gli indizi portano a Theo Hernandez.

Altro che Dimarco, il Bayern Monaco pensa all’affondo da 80 milioni per Theo Hernandez

Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, è Theo Hernandez il profilo su cui ha deciso di puntare il Bayern Monaco per la prossima stagione in caso d’addio ad Alphonso Davies in estate.

Di fatto, le strade del laterale francese e quella del Milan potrebbero finire per separarsi tra soli pochi mesi, complice naturalmente l’accordo che lega l’ex Real Madrid al club meneghino sino a giugno 2026. Intanto, i bavaresi stanno pensando di provare a riporre un’offerta da 80 milioni di euro sul tavolo dei rossoneri per il classe ’97, che non ha ancora raggiunto alcuna intesa per siglare un nuovo accordo col Diavolo. E chissà se le due parti riusciranno prima o poi a percorrere questo tipo di scenario. Quel che è certo, invece, è che l’interesse riposto dal Bayern nei confronti del laterale francese interessa anche l’Inter, proprio in virtù dei rumors che sino a poco tempo fa hanno visto come protagonisti Federico Dimarco e la stessa formazione bavarese.