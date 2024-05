Lautaro, svolta improvvisa: accetta l’offerta dell’Inter

Clamorosa novità in arrivo per il rinnovo dell’argentino, pronto a legarsi ai nerazzurri anche per i prossimi anni

Ci siamo, Lautaro Martinez ha praticamente detto sì al prolungamento di contratto con l’Inter. L’attuale Capitano e numero 10 della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi è infatti pronto a legarsi a questo stesso sodalizio fino al 2029.

Le due parti avevano incominciato a sedersi a tavolino già nei mesi scorsi, senza essere però riusciti a trovare un accordo. Ora, a distanza di un bel po’ di tempo, ecco che è stato finalmente trovato un punto d’incontro tra il club meneghino l’ex Racing Club. Ad aver infastidito notevolmente l’intera dirigenza nerazzurra è stata la richiesta formulata inizialmente dal classe ’97 e dal proprio procuratore, Alejandro Camano, arrivati entrambi a domandare 12 milioni di euro a stagione.

Facendo però riferimento alla notizia lanciata da ‘Sky Sport’ in queste ultimissime ore, l’argentino ha ora deciso di accettare la proposta dell’Inter, pari a 9 milioni più bonus. Questo, almeno, è quanto raccontato dal centravanti 26enne al proprio agente, col club di Viale della Liberazione che attende intanto ulteriori conferme dal diretto interessato. Di fatto, la priorità dell’intera dirigenza meneghina è quella di non oltrepassare il tetto dei 10 milioni di euro, bonus inclusi.