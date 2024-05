Thuram, ipotesi pesantissima per l’Inter: la situazione

Il centravanti francese potrebbe non prendere parte agli impegni dell’Olimpiade, netto rifiuto da parte dell’Inter in vista dei numerosissimi impegni della nuova stagione

Fra le grandi sorprese della stagione appena conclusa sul campo non c’è stata soltanto l’ascesa di Lautaro Martinez verso la vetta dei migliori marcatori della Serie A o l’impatto da subito positivo di Benjamin Pavard alla sua prima annata in maglia nerazzurra, ma anche l’incredibile prova di maturità di un altro francese: Marcus Thuram.

Il centravanti ex Borussia Monchengladbach si è dimostrato vera rivelazione del campionato assieme a pochi altri nomi sparsi qua e là in giro per l’Italia, spazzando via qualche dubbio iniziale sulle sue effettive qualità. Qualcuno aveva ipotizzato che non sarebbe stato poi così decisivo e invece lui ha saputo metter fine alle infondate speculazioni sin dalle primissime partite, totalizzando infine una doppia-doppia da palpitazioni.

Questo ha inevitabilmente drizzato le antenne anche di Didier Deschamps il quale potrà sciogliere le riserve sulla scelta della prima punta da schierare con maggiore continuità nel corso dei prossimi impegni del Campionato Europeo di Germania. Del resto, la Nazionale Francese è una delle grandi favorite e avrà bisogno dei migliori in campo per poter confermare le attese, con Thuram che scalpita per poter essere protagonista al fianco di Kylian Mbappé nella staffetta con Randal Kolo Muani.

Thuram fra Europeo ed Olimpiade, l’Inter potrebbe impedire la doppia chiamata

L’occasione ci sarà e ne vedremo delle belle, ma stando agli ultimi rumors potrebbe non essere l’unica per Thuram di mettersi nuovamente in mostra nell’arco della stagione estiva. Non si tratta affatto di possibili infiltrazioni di mercato, quanto piuttosto della possibilità di fare bis con la maglia della Nazionale Francese in un’altra competizione di livello internazionale davvero importante.

Dopo l’Europeo, infatti, sono in programma i giochi Olimpici: i ‘Blues’ vi prenderanno parte con una rappresentativa certamente ritoccata nell’aspetto, eppure fra i giovani talenti da tenere in considerazione è spuntato anche il centravanti dell’Inter.

Per lui è certamente motivo d’orgoglio ma non è detto che il club nerazzurro condivida lo stesso sentimento, perché dovrà fare i conti con un numero crescente d’impegni in stagione per i quali servirà freschezza da parte del calciatore. Perciò è probabile che – in caso di ufficialità sulla convocazione – l’Inter possa prendere una posizione netta e rifiutare la chiamata, lasciando che Thuram si riposi a sufficienza prima dell’avvio dei giochi di campionato a fine agosto.