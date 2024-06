Rinforzo dal Manchester City: via libera al prestito

L’Inter è pronta a programmare il futuro. Il Manchester City ha aperto al prestito e il calciatore potrebbe essere proposto a Marotta

Rinforzare la rosa per restare in corsa fino alla fine in tutte le competizioni. È questo l’obiettivo principale dell’Inter in questo calciomercato. Marotta da tempo è al lavoro per individuare gli obiettivi giusti, avendo avuto carta bianca da Oaktree.

Sono diversi i rinforzi che l’Inter sta valutando con molta attenzione in vista della prossima stagione. E nel giro di qualche settimana l’agente di un calciatore potrebbe bussare alla porta di Marotta. Il Manchester City ha dato il via libera alla cessione in prestito ed ora sono in corso le valutazioni del caso.

I nerazzurri per il giocatore rappresenterebbe una possibilità assolutamente importante, ma bisognerà capire se Inzaghi e Marotta riterranno il calciatore funzionale al progetto oppure no. Di certo, se ci dovesse essere questa opportunità, la dirigenza nerazzurra la valuterà con attenzione.

Calciomercato Inter: via libera al prestito, c’è il sì del City

La rosa dell’Inter in questa stagione ha confermato di avere diverse lacune ed ora Marotta è al lavoro per colmarle. Le idee sono molto chiare e per il momento i nerazzurri non hanno intenzione di fare delle eccezioni. Naturalmente il calciomercato estivo è molto lungo e ci possono essere cambiamenti nel giro di davvero poco tempo.

Impossibile vedere la prossima stagione con la maglia dell’Inter Kalvin Phillips. Il Manchester City ha aperto alla cessione in prestito e il Barcellona ha subito iniziato i contatti con l’entourage dopo la proposta dell’agente. Ma il procuratore del centrocampista potrebbe bussare anche alle porte della Juventus, che lo ha già trattato in passato, dei nerazzurri e del Milan per capire una eventuale disponibilità di questi club di portarlo in Serie A.

Per quanto riguarda l’Inter, il giocatore non rientra assolutamente nei piani di Marotta. A centrocampo i nerazzurri sono al completo e, se non ci saranno cambiamenti dell’ultimo istante, la risposta del club milanese sarà negativa al procuratore. Poi, come spiegato in precedenza, il calciomercato è assolutamente lungo e non sono escluse sorprese.

Mercato Inter: Kalvin Phillips non rientra nei piani

L’agente di Kalvin Phillips in questo calciomercato potrebbe fare un tentativo con l’Inter per portare in nerazzurro il centrocampista del Manchester City, ma difficilmente troverà la porta aperta.

In quel ruolo la squadra di Simone Inzaghi sembra assolutamente al completo e poi gli obiettivi di Marotta sono altri. Vedremo se Juventus e Milan apriranno al giocatore oppure per l’inglese l’approdo in Serie A sarà rimandato ancora una volta.