Super colpo Inter: “Quando lo vedi dici wow”

Marotta e Ausilio hanno praticamente portato a termine un affare di mercato da urlo, la conferma arriva da una terza persona

L’Inter è già al lavoro per programmare la prossima stagione. L’intenzione della dirigenza nerazzurra è infatti quella di mettere nelle mani del tecnico Simone Inzaghi una rosa ancor più competitiva rispetto a quella potuta ammirare in quest’annata. Ne è da conferma il fatto che il club di Viale della Liberazione abbia già prenotato due importanti affari di mercato in vista della prossima estate.

I nomi sono quelli di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, pedine che ben presto atterreranno a Milano a costo a zero unendosi poi all’Inter a mezzo di un biennale con opzione da 3 milioni di euro netti a stagione, nel caso dell’iraniano, e di un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro a stagione. E’ questa, di fatto, la formula con cui si unirà, in questo caso, il centrocampista polacco alla squadra neo Campione d’Italia, che ha avuto modo di osservare questa stessa formazione da vicino già durante le passate stagioni.

Come già potuto constatare in passato, il classe ’94 rappresenta infatti uno dei migliori centrocampisti ad oggi in circolazione in Italia. E’ di questo avviso il club meneghino. E non solo. Ad essersi esposto in prima persona sull’argomento è stato infatti un qualcuno che conosce particolarmente bene l’ormai ex mezz’ala del Napoli. Stiamo parlando di un suo connazionale.

Cash: “Zielinski è il calciatore più forte con cui abbia mai giocato, è incredibile”

Matty Cash, terzino di attuale proprietà dell’Aston Villa e nazionale polacco, una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘talkSPORT ‘ ha avuto tempo e modo di soffermarsi sulle indiscutibili qualità tecniche possedute dal suo connazionale Zielinski. Queste, di fatto, le dichiarazioni rilasciate dal classe ’97 sul conto dell’ex Empoli:

“Piotr è incredibile, quando lo vedi giocare la prima cosa che pensi è: ‘Wow’. Ho avuto la fortuna di giocare con lui sin dal primo giorno in cui indosso la maglia della Nazionale polacca. Personalmente non seguo molto il calcio italiano e quindi in passato non lo conoscevo, ma è il miglior calciatore col quale abbia mai giocato. Vero, uno si può aspettare che dica Grealish o Lewandowski, che ha una carriera che parla da sé, ma ritengo che sia invece Zielinski il giocatore che mi ha sorpreso più di tutti”. Ammontano a 4, intanto, le reti realizzate in stagione dal futuro acquisto dell’Inter, in grado di servire anche 3 assist nell’annata volta da poco al termine.