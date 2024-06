Barella è davvero impressionante: si resta senza parole

Il centrocampista nerazzurro e della Nazionale è ovunque in mezzo al campo ed è primatista sotto molti aspetti del gioco in Serie A, ecco cosa dicono le statistiche sul gioiello di Inzaghi

Nicolò Barella è il supereroe che non ti aspetti, la cui tuta scintillante raffigurante i colori dell’Inter pare esser cucita su misura per lui. Come per tutti i supereroi vale poi la regola d’oro: non è soltanto una questione di immagine ma di quel che nel concreto può fare. C’è chi salva l’umanità dai nemici, chi invece domina in mezzo al campo con una facilità disarmante.

Il calciatore nerazzurro è alla sua quinta stagione completa all’Inter ed anno dopo anno ha raggiunto un livello di maturazione tale da diventare uno degli imprescindibili di Simone Inzaghi, sia in campionato che nelle coppe. Dotato di una spiccata intelligenza tattica, di rapidità ed imprevedibilità nella gestione del pallone, oltre a batterie pressoché inesauribili, Barella sovrasta molti in Serie A. Anzi, praticamente tutti. Lo confermano le statistiche e i dati rilevati nell’arco dell’annata 2023/2024 appena conclusa da ‘DataMB’, specializzato in questo particolare ambito calcistico.

Nulla lo tradisce: non spicca certamente per qualità difensive nonostante sia riuscito in diverse occasioni a sventare potenziali occasioni da gol avversarie, mentre conserva almeno l’80% medio di successo nella gestione del possesso di palla e nella creazione di azioni offensive incisive. Numeri impressionanti che lo elevano a recordman di Serie A.

Barella primatista in Serie A fra i centrocampisti, le statistiche a conferma

Entrando nel dettaglio dello studio offerto dalla società statistica, Barella ha calcato i terreni di gioco per 3053 minuti in questa stagione mettendo a segno il 94% di passaggi in avanti e il 99% di passaggi progressivi, tradotti in palloni ricevuti e subito smistati ai compagni.

Ciò lo rende, come logico immaginare, primo in almeno tre categorie dedicate al lavoro dei centrocampisti nell’intero calderone del calcio italiano (passaggi progressivi, passaggi filtranti, azioni completate in profondità). È invece secondo per numero di passaggi complessivi e secondo per passaggi mossi all’interno dell’area di rigore avversaria.

Insomma, nel complesso appare come un quadro decisamente interessante. E ora l’Inter non può che farne tesoro, soprattutto in relazione al tanto desiderato prolungamento di contratto ormai in procinto di esser firmato. Barella è infatti pronto ad essere ufficializzato per l’ennesima volta con orgoglio, dall’alto di una proposta da circa 7 milioni di euro con bonus fino a giugno 2029.