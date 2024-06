Carboni nell’operazione: Marotta fa rosicare Milan e Juve

Marotta è al lavoro per individuare i giusti rinforzi per la prossima stagione. Idea Carboni per anticipare Juve e Milan su un obiettivo

Il calciomercato in casa Inter è pronto ad entrare nel vivo. Il Cda di domani, martedì 4 giugno, consentirà ai nerazzurri di mettere fine alle questioni societarie e iniziare a pensare come rafforzare la rosa di Simone Inzaghi. Le ipotesi sono diverse e toccherà a Marotta muoversi trovando una giusta soluzione tra sostenibilità del bilancio e giocatori di qualità.

Una delle possibilità per raggiungere questo doppio obiettivo è quello di utilizzare delle contropartite. E una di queste potrebbe essere proprio Carboni. Il giocatore, di ritorno dal prestito al Monza, non resterà in nerazzurro e Marotta starebbe ragionando di inserirlo in una trattativa per beffare Milan e Juventus. Soluzione non facile, ma sono in corso dei ragionamenti e ci potrebbero essere novità su questa vicenda nel giro di davvero poco tempo.

Valentin Carboni è considerato uno dei giovani più interessanti presenti in Serie A. Nonostante questo, il giocatore non ha trovato lo spazio che ci si aspettava al Monza. Per lui, quindi, un ritorno a Milano anche se, stando alle ultime informazioni, non ci sarà una permanenza alla corte di Inzaghi. Una rinuncia da un lato dolorosa, ma dall’altro che potrebbe consentire ai nerazzurri di piazzare un colpo importante.

Calciomercato Inter, Carboni per battere Milan e Juve

Come riportato da calciomercato.it, Carboni potrebbe essere la carta giusta per portare Zirkzee alla corte di Simone Inzaghi anche senza la partenza di Thuram. Il Bologna per la panchina, oltre a Italiano, sta valutando anche Palladino e l’allenatore non ha mai nascosto la cima per l’argentino.

Una contropartita destinata ad abbassare le pretese economiche dei felsinei per il proprio attaccante (l’Inter lo valuta 30 milioni ndr) e nerazzurri pronti a beffare Milan e Juventus.

Naturalmente bisognerà vedere se le idee sulla valutazione del giocatore per Inter e Bologna coincideranno. Ma per ora Marotta ci pensa e sogna di piazzare un colpo importante.

Mercato Inter: Zirkzee resta un obiettivo

La partenza di Arnautovic costringerà i nerazzurri ad intervenire sul mercato per rafforzare il reparto offensivo di Simone Inzaghi. Gudmundsson e Zirkzee i nomi ‘cari’ nel mirino di Marotta, ma attenzione anche alla possibilità Depay.

I ragionamenti sono in corso e le decisioni saranno prese nelle prossime settimane. Ma la carta Carboni potrebbe portare l’attaccante del Bologna in pole position.