32 milioni più contropartita: Simeone ‘scippa’ l’Inter

Brutte notizie per l’Inter in chiave calciomercato. Simeone si è inserito con forza nella trattativa e si potrebbe chiudere già a breve

Il calciomercato dell’Inter deve assolutamente ancora decollare a causa dei problemi societari. Oaktree non darà il via libera a Marotta fino all’assemblea dei soci, prevista per il 4 giugno, e questo rischia di creare non pochi problemi a Marotta. Gli obiettivi nerazzurri, infatti, sono seguiti da diversi club e uno di questi potrebbe anticipare la squadra di Inzaghi e regalarsi un rinforzo molto importante in ottica futura.

Secondo le ultime indiscrezioni, Simeone potrebbe beffare l’Inter nella corsa ad un calciatore in questo calciomercato. L’Atletico starebbe ragionando sulla possibilità di mettere sul piatto 32 milioni di euro più una contropartita. Offerta assolutamente importante e destinata a superare quella del club nerazzurro. Se questo fosse confermato, non una buona notizia per Marotta, che si troverebbe costretto ad alzare la proposta o virare su un altro obiettivo.

L’obiettivo di Marotta in questo calciomercato è sicuramente quello di trovare giocatori funzionali al gioco di Inzaghi. La scorsa estate qualche errore è stato commesso e si proverà nelle prossime settimane a non ripetere gli stessi sbagli per dare al tecnico una rosa assolutamente completa oltre che in grado di competere per tutti i traguardi prefissati.

Calciomercato Inter: obiettivo Buongiorno, ma c’è anche l’Atletico

Tra gli obiettivi in cima alla lista c’è sicuramente Buongiorno. Il difensore, in uscita dal Torino, piace molto ad Inzaghi e l’Inter avrebbe anche in consenso del centrale. L’ostacolo più grande in questo momento, oltre naturalmente alla concorrenza, è la richiesta dei granata.

Cairo difficilmente farà partire il giocatore per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Marotta pensa ad una offerta di 25 più una se non due contropartite. Proposta che potrebbe essere superata dall’Atletico Madrid.

I Colchoneros, che in questo calciomercato perderanno Hermoso, starebbero pensando di mettere sul piatto 32 milioni più un calciatore. Offerta destinata a far traballare Cairo e forse anche sbaragliare tutta la concorrenza.

Inter, per Buongiorno c’è anche il Napoli di Conte

Inter e Atletico Madrid potrebbero essere le prime squadre a muovere passi concreti per arrivare a Buongiorno, ma sul difensore presto dovrebbe inserirsi con forza anche il nuovo Napoli di Antonio Conte.

Si prospetta, quindi, una sfida molto interessante a tre per il difensore del Torino. Ma il calciomercato estivo è molto lungo e non possiamo escludere a priori l’inserimento di altri club.