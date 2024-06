Nuovo colpo a zero in attacco: ha ‘castigato’ l’Inter in Champions

Prosegue la ricerca dell’attaccante in casa Inter. Gudmundsson resta il preferito, ma costa. Si valutano alternative: pazza idea a zero

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. Nella giornata di domani, martedì 4 giugno, ci sarà il primo CdA dell’Era Oaktree e da mercoledì Marotta e Ausilio potranno dedicarsi esclusivamente a rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Gli acquisti da fare sono diversi viste alcune difficoltà registrate nella stagione appena conclusa.

Priorità all’attacco, dove al momento le certezze sono rappresentate da Thuram e Lautaro. Taremi dovrebbe prenderà il posto di Sanchez in rosa e la partenza di Arnautovic – ammesso che si riesca nell’intento – costringe i nerazzurri ad intervenire ancora.

Il preferito resta Gudmundsson, ma i 40 milioni di euro richiesti dal Genoa sono tanti. Per questo motivo si valutano le alternative e, come scritto da Tuttosport, c’è anche un profilo a zero valutato da Marotta. Un nome non nuovo per il nostro campionato e vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca.

Calciomercato Inter, via Arnautovic: colpo a zero

L’arrivo di un nuovo attaccante è strettamente legato alla partenza di Arnautovic. L’austriaco, come sappiamo, ha trovato poco spazio in questa stagione e Inzaghi ha dato il via libera alla sua cessione. Un addio che libera un posto e i dirigenti sono già al lavoro per trovare il nome giusto per aumentare ancora di più la qualità della rosa.

L’obiettivo numero uno è Gudmundsson del Genoa. I 40 milioni chiesti dal Grifone, però, sono molti e l’Inter potrebbe decidere di risparmiare qualcosa in questo ruolo per reinvestirli in altri. Una strategia che porterebbe i nerazzurri ad acquistare un parametro zero in attacco. E il nome ultimo in ordine di uscita alla ribalta è proprio Memphis Depay, l’attaccante che in questa stagione ha segnato contro gli uomini di Inzaghi agli ottavi di finale di Champions League.

L’attaccante olandese è in scadenza con l’Atletico Madrid ed è un profilo che sarebbe al vaglio dei nerazzurri. Ragionamenti in corso e decisioni che saranno prese nelle prossime settimane. Molto, come detto in precedenza, dipenderà dalla partenza di Arnautovic.

Mercato Inter: idea Depay in attacco

Il profilo di Depay rappresenta un’idea low cost per l’attacco dell’Inter, secondo ‘Tuttosport’. Come precisato in precedenza, in casa nerazzurra sono in corso ragionamenti per capire come muoversi nel reparto offensivo. L’arrivo dell’olandese potrebbe consentire di spendere qualcosa in più in altri reparti.

La parola finale spetterà a Oaktree. Sarà il fondo americano a dettare i tempi e i movimenti in entrata del club nerazzurro e nei prossimi giorni di avrà un quadro più chiaro.