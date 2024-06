Inter, ha scelto il Chelsea: già fissate le visite mediche

Firma imminente per il difensore Adarabioyo con il Chelsea dopo l’uscita dal Fulham e le tante proposte ricevute, era finito anche nel mirino dell’Inter e del Milan

La finale di Champions League giocata a Wembley fra Borussia Dortmund e Real Madrid ha sancito la fine di un’era per diversi protagonisti in campo, fra cui soprattutto Marco Reus e Toni Kroos con le rispettive casacche.

In Europa, in generale, si prospetta una stagione estiva piuttosto ricca di colpi di scena simili e molti vecchi beniamini dei tifosi sarebbero in procinto di lasciare le proprie squadre con cui hanno fatto la storia, per ripartire con nuove avventure o addirittura appendere gli scarpini al chiodo. È accaduto lo stesso anche con Thiago Silva, vecchia conoscenza del Milan e da anni tra le file del Chelsea.

Il difensore brasiliano ha infatti deciso di scendere a patti con il Fluminense per rientrare in patria il prima possibile e consapevole di ciò, la dirigenza dei ‘Blues’ si è mossa con largo anticipo per sondare sul mercato i possibili eredi al ruolo. All’interno dei sondaggi sono finiti nomi di spessore ma alla fine chi ha convinto la presidenza è stato Tosin Adarabioyo, centrale ventiseienne reduce da una buona stagione con il Fulham.

Adarabioyo al Chelsea di Maresca, anticipate anche Inter e Milan

Il profilo di Adarabioyo non è nuovo neppure per un paio di club italiani come Inter e Milan, che avevano iniziato a seguire le gesta del calciatore nei mesi passati in funzione di un possibile assalto estivo. Fronte nerazzurri, nello specifico, erano ancora in dubbio la posizione di riconferma di Francesco Acerbi dopo lo scandalo che lo aveva travolto sul campo e quella di Stefan de Vrij.

Nessuna delle due squadre meneghine ha tuttavia insistito nell’avvicinarsi al suo cartellino, lasciando terreno fertile a molte altre pretendenti di Premier League di scavalcarle finché non l’ha spuntata proprio il Chelsea, complice anche la volontà di Adaraboioyo di non rinnovare il proprio contratto con il Fulham nell’imminente futuro.

Stando alle ultime novità, i ‘Blues’ dovrebbero sottoscrivere con il calciatore un contratto a lungo termine dopo aver svolto le visite mediche in programma per la prossima settimana. Questo potrebbe trattarsi del primo vero acquisto dell’era Maresca, ormai anch’egli prossimo a diventare nuovo allenatore del Chelsea dopo l’addio di Mauricio Pochettino.