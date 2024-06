Presidente Inter, gli indizi portano a un nome ben preciso

È in programma nella giornata di domani l’assemblea dei soci targata Inter, incontro in cui si terrà l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione di marca nerazzurra

Quella appena incominciata è una settimana a dir poco cruciale in casa Inter. È infatti in programma nella giornata di domani a Palazzo Parigi, albergo situato a pochi passi da piazza Cavour, l’assemblea dei soci di marca nerazzurra. Un incontro, questo, in cui verrà eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione del club di Viale della Liberazione, che tra sole poche ore resterà ufficialmente orfano di Steven Zhang, costretto a cedere la mano in favore di Oaktree già nelle settimane passate.

Facendo riferimento alle ultime indiscrezioni, gran parte dei componenti della dirigenza dell’Inter verranno confermati anche all’Interno del nuovo CdA. Pensiamo ai due Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta, con quest’ultimo candidato a ricoprire anche la carica di presidente.

A completare l’organico saranno Carassai, Marchetti e altri quattro manager targati Oaktree, quali Ligori, Menduri e a seguire Katrine Ralph e Alejandro Cano, rispettivamente manager delle strategie globali per la parte legale e capo delle strategie globali di questo stesso fondo americano. Ancora da assegnare, invece, gli ultimi due posti.

L’altra novità è invece rappresentata dal fatto che i tifosi interisti restano ancora desiderosi di conoscere il loro nuovo presidente, carica per cui era spuntato fuori nei giorni scorsi il nome del notaio Carlo Marchetti, profilo che come già anticipato figurerà anche all’interno del nuovo CdA.

Nelle ultime ore è però spuntata fuori un’altra candidatura e tutti gli indizi portano al nome del banchiere Gerardo Braggiotti, attuale country advisor di Goldman Sachs ed ex consigliere dell’Inter dal 2013 al 2016, vale a dire sotto la presidenza di Erick Thohir.

Questo il dubbio che verrà sciolto soltanto nella giornata di domani. Quel che è certo, intanto, è che il nuovo numero uno del club meneghino sarà italiano, questa la notizia che ha trovato nuove ed ulteriori conferme anche nelle scorse ore.