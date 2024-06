Grande colpo dell’Inter: “Da milanista sto soffrendo”

Le parole del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, da tifoso del Milan sull’insediamento di Marotta come nuovo presidente dell’Inter dopo l’addio di Steven Zhang

Lo scossone societario che ha travolto l’Inter nelle ultime settimane a seguito delle inadempienze debitorie della precedente proprietà di Suning aveva lasciato il beneficio del dubbio su chi avrebbe effettivamente raccolto l’eredità di Steven Zhang alla presidenza del club.

Ad interim oppure in via definitiva, non era affatto certo. Molto sarebbe dipeso dalla presa di coscienza di Oaktree nella gestione delle quote societarie nerazzurre, dalla volontà di proseguire insieme un cammino vincente oppure lasciar tutto nelle mani di un nuovo investitore. In una manciata di giorni i primi tasselli del puzzle son stati definiti ed apposti al proprio slot, fino al raggiungimento di un’intesa epocale con Giuseppe Marotta.

Oggi è stata la sua giornata, la giornata in cui si è svestito dell’incarico di amministratore delegato per calzare le vesti di nuovo presidente. Con lui l’Inter riparte da grandi certezze e si proietta verso una fase di consolidamento dei successi raggiunti, al fianco di vecchi volti e qualche novità nell’organigramma societario completato dal fondo statunitense. Nei prossimi giorni si terranno nuovi incontri e fra i punti centrali dei discorsi in programma ve ne saranno alcuni inerenti alla squadra, ai rinnovi e all’imminente mercato estivo.

Mossa inattesa, anche Salvini elogia Marotta presidente dell’Inter

Il ciclo dell’Inter con Marotta adesso suscita emozioni contrastanti anche nell’animo dei tifosi rivali che, probabilmente, speravano di non vedere una figura simile alla guida dei neo campioni d’Italia.

Lo ha confermato anche l’attuale Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, da sempre tifoso rossonero del Milan, in un recente intervento mediatico al termine della conferenza stampa tenutasi in giornata a Montecitorio. “Di solito non parlo di calcio ma vedere Marotta presidente dell’Inter è sicuramente un bel colpo, da milanista sto soffrendo molto”, ha raccontato.