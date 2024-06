UFFICIALE Perisic: ritorno all’Inter, cosa succede

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del laterale croato, accasatosi in prestito all’Hajduk Spalato nel gennaio scorso

Si sono separate soltanto pochi mesi fa, seppur in via temporanea, le strade di Ivan Perisic e quella del Tottenham, club al quale il classe ’89 si è legato nell’estate del 2022 a costo zero e quindi dopo aver detto addio all’Inter alla scadenza del proprio accordo.

Ammontano a 50 i gettoni racimolati in totale dal laterale croato al fianco degli Spurs, sodalizio con cui il 35enne originario di Split ha messo a referto 1 gol e 14 assist. Per il resto, è stato soltanto nella scorsa finestra di calciomercato invernale che l’ex calciatore dei nerazzurri ha deciso di fare rientro in patria sposando così tramite la via del prestito il progetto tecnico dell’Hajduk Spalato, club militante nella massima divisione croata. Una parentesi, questa, in cui Perisic ha raccolto 8 presenze e 1 rete, una volta messosi naturalmente alle spalle la rottura del legamento crociato che l’ha tenuto ai box per oltre 5 mesi. Ora, a distanza di un bel po’ di tempo, si è concretizzato l’addio a titolo definitivo di ‘Ivan il Terribile’ dalla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Ange Postecoglou. A renderlo noto è stata la stessa società inglese.

Il Tottenham dice ufficialmente addio a Perisic: ora sì che il croato può finire per proporsi anche all’Inter

Tramite una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il Tottenham ha comunicato l’addio di Ivan Perisic, calciatore che ha porto i propri saluti a titolo definitivo a questo stesso sodalizio inglese.

“Possiamo confermare le partenze di Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon e Japhet Tanganga a seguito della conclusione dei loro contratti. Abbiamo salutato Eric e Ivan a gennaio mentre partivano per unirsi ai loro nuovi club, inizialmente in prestito. L’esterno sinistro Ivan si è unito all’HNK Hajduk Split, avendo giocato 50 partite con i nostri colori e segnando una volta, dopo la sua arrivo nel 2022. Entrambi i loro contratti sono ormai giunti al termine. Ringraziamo Eric, Ivan, Ryan e Japhet per il loro servizio al Club e auguriamo loro il meglio per il futuro”.

Così facendo, dunque, il laterale croato potrebbe anche finire per proporsi tramite agenti (a costo zero naturalmente) a diverse big d’Europa, Inter inclusa. Questo, di fatto, lo scenario di cui tener conto in vista dei prossimi mesi, seppur dalla difficilissima portata vista e considerata la forte età avanzata dell’ex laterale di sinistra dei nerazzurri e i recenti problemi fisici rimediati da quest’ultimo nel finale della propria carriera.