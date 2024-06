“Si unirà al nostro ritiro”: Arnautovic in Turchia, l’annuncio che ribalta tutto

Arnautovic è tornato all’Inter l’estate scorsa per circa 8 milioni di euro più bonus. La stagione dell’austriaco è stata deludente anche per guai fisici

Marko Arnautovic in uscita. L’Inter vuole cederlo, come svelato da Interlive.it nei mersi scorsi, ma non è semplice trovare un’altra sistemazione per l’austriaco. Ad aprile ha compiuto 35 anni e il suo stipendio supera i 5 milioni lordi. Senza dimenticare che è costato circa 8 milioni più bonus solo l’estate scorsa, con l’obbligo scattato al primo punto fatto dai nerazzurri a febbraio.

Negli ultimi due giorni ha preso quota la soluzione Turchia, con l’agente Gardi che ha fatto tappa in sede per discutere della possibilità di un trasloco nella Super Lig di alcuni calciatori interisti sulla lista degli esuberi. In particolare Correa e Radu, ma è molto probabile che sia stato fatto pure il nome di Arnautovic, legato al club di Oaktree da un altro anno di contratto.

Per l’ex Bologna l’ipotesi è il Galatasaray, dove lo stesso Gardi è una sorta di direttore sportivo aggiunto, o forse meglio dire era dopo le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore dei neo campioni di Turchia Okan Buruk. Ai canali ufficiali della società di Istanbul, l’ex esterno dell’Inter ha dichiarato che Mauro Icardi rimarrà al Galatasaray.

“Oggi abbiamo parlato con Icardi. Gli abbiamo spiegato i nostri programmi per il prossimo anno. È di ottimo umore, la prossima settimana andrà in Argentina e poi si unirà al nostro ritiro“, le parole di Okan che chiudono, almeno per il momento, il ‘caso’ Icardi.

L’Inter vuole disfarsi di Arnautovic: ipotesi Fiorentina e Saudi League

La conferma di ‘Maurito’, di cui si ipotizzava una partenza a seguito dell’addio del vicepresidente, al centro dell’attacco giallorosso, esclude l’acquisto di un’altra prima punta, nella fattispecie del numero 8 della squadra di Inzaghi.

Per Arnautovic restano vive le piste Fiorentina e Saudi League, ma anche altre turche rappresentate da Besiktas e Fenerbahce (di Mourinho). I viola avrebbero fatto un sondaggio già a gennaio, da capire se adesso il classe ’89 possa o meno rientrare nei piani del nuovo tecnico Raffaele Palladino.