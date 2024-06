30 milioni e addio Inter: il valzer di mercato mette Marotta ko

La Juve può seriamente finire per prendere sul tempo i nerazzurri sul mercato. Ora sì che Inzaghi rischia di rinunciare ad un grande colpo in attacco

Al netto dell’arrivo di Mehdi Taremi, centravanti atteso a inizio luglio a Milano a costo zero, la volontà di Marotta, Ausilio e soci è quella di mettere nelle mani del tecnico piacentino una nuova seconda punta in grado di saltare l’uomo e di concedere un po’ di riposo di tanto in tanto a due titolari inamovibili come Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

A tal proposito, era e resta quello di Albert Gudmundsson il profilo individuato dall’Inter per quella stessa zona di campo, nome che vanta però una certa appetibilità sul mercato. Non a caso, sia il Napoli che la Juventus stanno continuando a studiare un’avanzata che possa poi risultare decisiva per l’ingaggio del classe ’97. A questo punto, un’ipotesi di cui tener conto, è quella che i bianconeri possano finire per mettere la freccia sulla squadra neo Campione d’Italia grazie alla cessione di Matias Soule, fantasista argentino che ha collezionato 11 gol e 3 assist nell’esperienza trascorsa al fianco del Frosinone e che piace non soltanto all’Atalanta, ma in particolar modo anche in Premier League e Bundesliga.

Capitolo Gudmundsson, la Juve può anche mettere la freccia sull’Inter grazie alla cessione di Soule

È quello di Matias Soule il nome finito nei giorni scorsi sul taccuino della dirigenza del Bayer Leverkusen, fresco vincitore del campionato di Bundesliga.

A tal proposito, la Juventus resta aperta alla cessione del baby talento argentino, valutato sui 30 milioni di euro e quindi in grado di garantire un importante tesoretto a vantaggio della squadra pluricampione d’Italia. Una somma di denaro, questa, che la Vecchia Signora potrebbe anche finire per reinvestire in un altro affare. Quello di Albert Gudmundsson, a tal proposito, uno dei diversi nomi che continua a piacere in casa bianconera, oltre che dalle parti di Viale della Liberazione. È questo, dunque, l’eventuale scenario di mercato che rischia di infrangere i sogni dell’Inter, desiderosa a sua volta di accogliere l’islandese alla propria corte tra soli pochi mesi.