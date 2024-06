Inter, grande colpo a zero: “Programmato lo sbarco a Milano”

L’Inter è molto attiva sul calciomercato. Definito ormai un colpo a parametro zero: programmato l’arrivo a Milano del nuovo acquisto

Chiusa la vicenda societaria, l’Inter si sta concentrando sul calciomercato. Gli obiettivi in casa Inter sono molto chiari e Marotta è già al lavoro per raggiungerli. La concorrenza su molti giocatori è elevata. Da qui la necessità da parte della dirigenza nerazzurra di accelerare e provare ad anticipare le altre squadre.

E uno dei colpi è ormai definitivo. Definito il suo approdo a Milano per dare il via ufficialmente a questa nuova avventura. Si tratta di un calciatore destinato a dare una grande mano ai nerazzurri in una stagione infinita.

Il prossimo anno, infatti, in 12 mesi Lautaro e compagni disputeranno ben cinque competizioni e ci sarà bisogno di tutta la rosa per provare ad arrivare fino in fondo in ogni manifestazione.

Calciomercato Inter: colpo a zero, programmato l’arrivo a Milano

L’Inter si candida ad essere tra le squadre più attive nel calciomercato estivo. La rosa della scorsa stagione ha dimostrato di avere diverse lacune. Per questo motivo Inzaghi ha avanzato delle richieste chiare alla società ed spetta alla dirigenza nerazzurra accontentare il proprio allenatore.

E possiamo dire che il primo regalo è già arrivato. Naturalmente stiamo parlando di Taremi. L’attaccante iraniano, che rappresenta più che una semplice alternativa a Thuram e Lautaro, è da tempo un giocatore nerazzurro (ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto, ndr) e nelle prossime settimane sbarcherà a Milano per unirsi ai suoi compagni e iniziare ad entrare negli schemi di Simone Inzaghi.

Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, l’arrivo definitivo di Taremi a Milano è previsto all’inizio della seconda settimana di luglio e iniziare la preparazione insieme ai giovani e a Mkhitaryan, Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto e Di Gennaro. Poi nei giorni successivi sono attesi gli altri compagni. Ma il cronoprogramma deve essere ancora fatto e ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Taremi all’Inter: non solo una alternativa a Lautaro e Thuram

Taremi si candida ad essere un giocatore fondamentale per i nerazzurri e non solo una semplice alternativa a Lautaro e Thuram. Naturalmente la ThuLa attualmente resta la coppia offensiva titolare, ma l’iraniano ha tutte le carte in regola per cambiare le gerarchie e trovare più spazio di quello che ora si può prevedere.

L’attaccante, quindi, è pronto a dare una grande mano ai nerazzurri e magari essere anche decisivo. La prossima stagione si preannuncia molto lunga e Inzaghi avrà bisogno di tutti per provare ad ottenere il massimo in tutte le competizioni.