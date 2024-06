Accordo con la Juve: Chiesa a zero all’Inter, scenario incredibile

L’Inter pensa a Federico Chiesa a zero, ma bisogna stare attenti al Napoli, alla Roma e ai progetti di Thiago Motta

Sembra che per la dirigenza bianconera tutto sia già chiaro: Federico Chiesa è inteso come un giocatore dall’ingaggio pesante che sarebbe il caso di smerciare subito al miglior offerente. Ma pare che Motta non si sia ancora esposto in merito. Con il suo arrivo alla Juve, dal punto di vista tattico ip prrofilo di Federico Chiesa potrebbe essere rivalutato. Motta ha infatti bisogno di attaccanti esterni.

Il punto è che il ds Cristiano Giuntoli non crede che sia il caso di insistere con Chiesa, anche perché l’esterno andrebbe in scadenza nel 2025 e potrebbe sorgere il concreto rischio di perderlo a zero. Inoltre da parte del ragazzo pare ci sia l’intenzione di cambiare aria. Sa si essere accostato al Napoli, e l’idea potrebbe non dispiacergli. Intanto anche l’Inter guarda al futuro di Chiesa, concentrandosi sulla possibilità che non si possa toccare tra bianconeri e attaccante l’intesa per il prolungamento del contratto in scadenza alla fine della prossima stagione.

Alcune voci sostengono che Thiago Motta potrebbe aver chiesto alla Juve di prendere Saelemaekers. L’arrivo dell’ex Milan e Bologna vorrebbe dire un’uscita sicura di Chiesa. Intanto Giuntoli ha messo gli occhi pure sul kosovaro Zhegrova, sperando che il Lille possa fare uno sconto. Il piano C dovrebbe essere Savinho di proprietà del Troyes. Ma piacciono anche Greenwood di proprietà del Manchester United e Ylber Latif Ramadani del Lecce.

Chiesa come nome a zero: l’Inter osserva l’evolversi della questione

Il calciatore albanese è anche nel radar della Roma, che lo vede appunto come un’alternativa a Chiesa, che è l’obiettivo numero uno di De Rossi. L’esterno del Lecce può arrivare per una ventina di milioni. Tutti gli altri costano molto di più di 25, fino a vette di 40 milioni. Ecco perché la cessione di Chiesa diventa fondamentale: per comprare, la Juve deve prima cedere. 25/40 milioni che in questo momento i torinesi non possono portare avanti, salvo una cessione della stessa portata.

Ramadani, secondo alcune fonti, sarebbe il preferito di Giuntoli. E per questo il dirigente sarebbe pronto a trovare un accordo con Chiesa, chiedendogli sostanzialmente di sistemarsi altrove. Napoli e Roma sembrano ancora in corsa, eppure non si può escludere del tutto permanenza. Per la Juve sarebbe un grosso problema, ma per Thiago Motta potrebbe essere un’opportunità.

In questo senso, se Chiesa dovesse rimanere alla Juve col contratto in scadenza, l’Inter potrebbe provare a cercare un accordo. Si ragionerebbe ovviamente solo in ottica 2025 a zero. Il ragazzo piace moltissimo sia a Marotta che ad Ausilio, anche se nel 3-5-2 di Inzaghi farebbe fatica a incastrarsi…

Meglio di Sanchez: adattamento a centravanti

Inzaghi sarebbe chiamato a sfruttarlo come trequartista o come seconda punta, nel ruolo che è stato interpretato abbastanza bene da Alexis Sanchez nelle ultime uscite della stagione. Sembra che all’Inter interessi parecchio un giocatore con quelle caratteristiche, in grado di giocare qualche metro più indietro e di allargarsi, provare il dribbling e il passaggio smarcante.

Non è un caso che molti degli obiettivi in attacco, al momento, si adattino a profili “leggeri”. E da questo punto di vista non si può del tutto escludere la possibilità di trattenere Valentin Carboni. Il giovane argentino, per versatilità, potrebbe essere un giocatore ideale alle esigenze tattiche di Inzaghi. Può fare il trequartista, l’interno e la seconda punta.

Il problema è che l’Inter non vuole interrompere il suo processo di crescita: tenerlo in squadra significherebbe trattarlo da quinta o sesta scelta in attacco e fargli vedere molto raramente il campo. Ecco perché l’idea del prestito sembra ancora la soluzione migliore.