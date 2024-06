Il Chelsea ‘chiama’ anche l’Inter: affare da 15 milioni

Possibile occasione di calciomercato dal Chelsea per l’Inter. I ‘Blues’ aprono alla cessione del proprio giocatore: affare da 15 milioni.

È tempo di calciomercato in casa Inter. Sono diversi i nomi sul taccuino di Marotta per la prossima stagione, ma il neo presidente nerazzurro guarda con molta attenzione anche alle occasioni che potrebbero esserci durante la sessione estiva. E una di questa è destinata ad arrivare direttamente dal Chelsea.

Secondo le ultime indiscrezioni, i Blues nelle prossime settimane sarebbero intenzionati bussare alla porta dell’Inter per offrire un proprio calciatore per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Un’occasione che i nerazzurri potrebbero valutare con molta attenzione anche se il giocatore non rientrerebbe tra gli obiettivi primari.

È un qualcosa da seguire con attenzione specialmente nelle prossime settimane e capire se da parte di Marotta ci sarà una apertura oppure chiusura definitiva.

Calciomercato Inter: il Chelsea apre, affare da 15 milioni

I rapporti tra Inter e Chelsea sono da sempre molto buoni e proprio per questo i Blues potrebbero bussare alla porta di Marotta per offrire un proprio calciatore. Molto difficile che si possa arrivare subito alla fumata bianca per diversi motivi, ma il calciomercato è sempre pronto a regalare diverse sorprese e fino alla fine non si può escludere nulla.

Stando alle ultime indiscrezioni, Kepa continua a non rientrare nei piani del Chelsea. Il portiere spagnolo, di ritorno dal prestito al Real Madrid, molto probabilmente non resterà alla corte di Maresca e si parla della possibilità di offrirlo alle big europee, compresa l’Inter, per una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 12-15 milioni. Una proposta che da un lato potrebbe stuzzicare i nerazzurri visto che sono alla ricerca di un vice Sommer, ma dall’altro ad oggi sembra improbabile una apertura.

La priorità di Marotta si chiama Bento. Come alternative si seguono Martinez e Okoye. Kepa non rientra ad oggi tra gli obiettivi nerazzurri. Ma il calciomercato è lungo e sappiamo che nulla è scontato. Il Chelsea un tentativo con i nerazzurri quasi certamente lo farà. Poi toccherà all’Inter decidere se aprire o no a questa possibilità.

Mercato Inter: difficile vedere Kepa in nerazzurro

Molto complicato vedere Kepa la prossima stagione all’Inter. Il Chelsea spera in una apertura da parte dei nerazzurri al trasferimento, ma in questo momento gli obiettivi sono altri.

Come detto, per il ruolo di vice Sommer è Bento il grande favorito, ma si valutano anche altri profili considerando le difficoltà ad arrivare all’estremo difensore brasiliano.