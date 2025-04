Scandalo Serie A, maxi squalifica solo per Inzaghi: “Siete ridicoli”

Proseguono le polemiche sui social sul tecnico nerazzurro. E nelle ultime ore il botta e risposta con i tifosi delle altre squadre si è acceso

Nuovo weekend e altre polemiche sui social. Ormai ogni fine settimana la discussione fra i tifosi si accende e diventa sempre più animata. Nei giorni scorsi a far discutere è stato il comportamento di Simone Inzaghi e il suo mancato rispetto dell’area tecnica. Una situazione che ha portato i tifosi delle altre squadre a chiedere una sanzione molto dura. Addirittura si era parlato di una squalifica lunga per portarlo in futuro ad agire secondo il regolamento.

Ma nelle ultime ore la situazione sui social si è di nuovo accesa e questa volta non è colpa di Inzaghi. I tifosi nerazzurri si sono andati a vendicare di quanto detto nei giorni scorsi chiedendo la squalifica di un altro tecnico proprio per lo stesso motivo del piacentino. Una situazione che si fa sempre più incandescente e che potrebbe riservare delle sorprese in futuro.

Tudor e la questione dell’area tecnica

A Roma Tudor ha superato molto spesso il limite dell’area tecnica. Un po’ come fa Inzaghi. Una situazione che non ha portato l’arbitro a sanzionare il tecnico bianconero. Su questo aspetto ormai da tempo i fischietti sono meno fiscali del solito anche se magari poi scoppiano polemiche come quella di ieri sui social.

Juve-Inter: scontro sui social

I tifosi dell’Inter si sono vendicati sportivamente per quanto riguarda la questione del mancato rispetto dell’area tecnica da parte di Tudor. Un botta e risposta che ha acceso i social in queste ultime ore.

“Male qui Inzaghi“, scrive un utente ironizzando sul fatto che Tudor ha superato in più di un’occasione la linea dell’area tecnica. Un altro aggiunge: “Ma c’è Inzaghi a Roma? Mistero”. Ma c’è anche chi chiede di smetterla di attaccare duramente il tecnico: “Magari sta tiritera stucchevole di Inzaghi fuori dall’area tecnica iniziamo a trattarla diversamente“. Mentre un altro aggiunge: “Ma che esca quanto vuole Tudor. Il fatto è che se lo fa Inzaghi allora tutti contro, ma se lo fanno gli altri allora fanno bene. Dovreste essere obiettivi, invece vi confermate ridicoli“, il pensiero di un altro tifoso.

Critiche che non sono piaciute ai tifosi della Juventus. “Doveva essere ammonito infatti. Così come Inzaghi dovrebbe avere 1 ammonizione a partita per questo comportamento. Siete talmente parla che pensate che un altro comportamento errato giustifichi Inzaghi“, scrive un utente.

Ma c’è Inzaghi a Roma? Mistero pic.twitter.com/ByqmZBGVJp — Pietro (Piero) 🐍⭐️⭐️🏎️ (@carbpie) April 6, 2025

Male qui Inzaghi eh.

L’area tecnica! pic.twitter.com/Bj1dsgp8eP — Duca Andrea (@DucaAndrea85) April 6, 2025

Magari sta tiritera stucchevole di Inzaghi fuori dall’area tecnica iniziamo a trattarla diversamente pic.twitter.com/tOS2UrnaSG — Giulia Whites (@GiuliaCuchu) April 6, 2025

Inzaghi qui sta esagerando pic.twitter.com/wpCc3albaH — Alex Buccino (@buccinoalex) April 6, 2025

Grande marcatura a uomo di Tudor su Soulè.

Mi avevano assicurato fosse solo Inzaghi il padrone di quella fascia.

Maledetti.#RomaJuventus pic.twitter.com/qMoUdU7zzV — Alfonso (@alfex46) April 7, 2025

Tudor è alla sua seconda partita con la Juventus, Inzaghi sono 4 anni che lo fa sistematicamente arrivando addirittura fino alla bandierina o entrando in campo. — Daniele Mazzotta (@Danmaxz80) April 7, 2025

Doveva essere ammonito infatti. Così come Inzaghi dovrebbe avere 1 ammonizione a partita per questo comportamento. Siete talmente parla che pensate che un altro comportamento errato giustifichi Inzaghi — fabrizio (@leonida636) April 7, 2025

Ma che esca quanto vuole Tudor. Il fatto è che se lo fa inzaghi allora tutti contro, ma se lo fanno gli altri allora fanno bene. Dovreste essere obiettivi, invece vi confermate ridicoli — Ale (@AleSpolaore) April 7, 2025

Serie A, la questione dell’area tecnica fa discutere

Il tema dell’area tecnica continua a far discutere almeno fra i tifosi. La linea dell’arbitro è sempre stata morbida e vedremo se sarà così in futuro oppure si deciderà di intervenire con maggiore decisione nelle prossime partite.