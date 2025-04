Mkhitaryan fa da consulente: l’Inter ha un nuovo obiettivo

Il club nerazzurro si avvale dell’intermediazione del suo big per entrare nella corsa al talento: c’è già stato un abboccamento a gennaio

Quando si parla di Inter, e nello specifico delle operazioni di mercato concluse, ma anche di quelle avviate prima degli altri e talvolta non coronate da successo, vengono subito in mente due grandi aree di intervento.

Quella di Beppe Marotta sui free agenti disponibili su piazza, con tanti prestigiosi colpi messi a segno negli ultimi anni, e la sempre fervida attività in Sudamerica, nello specifico in Argentina, grazie agli agganci e alle conoscenze di un certo Javier Zanetti. Che oltre ad esser stato un’autentica bandiera della Beneamata, farebbe anche il vicepresidente del club. Tanto per riempire la sua già leggendaria figura con un ruolo istituzionale davvero di prim’oridne.

Tra i tanti campioni che l’abilissimo ex Ds della Juve ha portato ad Appiano Gentile – da Calhanoglu a Zielinski passando per Onana e Thuram, la lista è davvero lunga – spicca lui: Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno arrivato gratis dalla Roma nell’estate del 2022 ed ottimo protagonista dei recenti successi del club meneghino negli ultimi anni.

Arrivato quasi alla fine, ma solo per sopraggiunti limiti di età, della sua gloriosa esperienza in nerazzurro, l’ex Manchester United sta già fungendo da consulente di mercato di Marotta ed Ausilio. Come se si stesse preparando ad un futuro dirigenziale nel club che, peraltro, non sarebbe affatto da escludere.

Lo manda Mkhitaryan: l’Inter mette nel mirino Spertysan

Come riporta il portale esperto di mercato ‘Transferfeed.com’, il club di Viale della Liberazione, a dispetto di indiscrezioni contrarie e comunque successive al corteggiamento dello scorso gennaio, avrebbe puntato un connazionale del suo centrocampista. Un calciatore armeno che sta disputando una stagione eccezionale nelle fila del Krasnodar, in Russia, ma che sembra destinato a palcoscenici ben più prestigiosi.

Stiamo parlando del trequartista Eduard Spertsyan, 178 cm di classe purissima al servizio dei compagni (4 assist in stagione) ma soprattutto dei propri numeri personali, visto che è già a quota 7 gol in 20 gare nella Russian Premier League.

Titolare di un contratto in scadenza nel 2026, il connazionale di Mkhitaryan, classe 2000, sembra pronto al grande salto in un top campionato d’Europa. Il centrocampista nerazzurro lo conosce meglio di chiunque altro: l’opera di convincimento è già iniziata. E non importa se, per una volta, l’ex giocatore del Borussia Dortmund debba svestire i panni da calciatore assumendo le sembianze di un dirigente in pectore…