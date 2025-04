Assist all’Inter, big ceduto con il nuovo DS: “Deve andarsene”

Annuncio di calciomercato che suona come un vero e proprio assist a Marotta per regalare un grande colpo a Inzaghi nella prossima stagione

I tifosi dell’Inter ormai lo hanno capito. Con il passaggio della proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, è cambiata la politica di mercato del club di Viale della Liberazione. Stop ai calciatori over trenta, anche se a parametro zero, e ritorno agli investimenti sui giocatori giovani e talentuosi.

Soltanto su un punto non si cambia registro, quello che è una sorta di mantra tanto per il presidente Beppe Marotta quanto per il direttore sportivo Piero Ausilio. Stiamo parlando della filosofia per cui “vanno sfruttate le occasione che ti presenta il calciomercato“. E’ normale che sul taccuino dei dirigenti nerazzurri finiscano i nomi di tanti calciatori che piacciono, ma poi soltanto per alcuni di quelli si intavola una vera e propria trattativa.

Spesso a fare la differenza tra due profili di pari livello, non sono i gusti personali o le richieste dell’allenatore, ma proprio la possibilità di sfruttare le opportunità. A tal proposito, un obiettivo di lunga data dei campioni d’Italia in carica è rappresentato da Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano in estate potrebbe lasciare la Premier League a costi molto contenuti rispetto a quello che sarebbe il suo reale valore di mercato.

Calciomercato Inter, occasione Gabriel Jesus: “Con l’arrivo di Berta andrà via”

Con dodici punti di ritardo dal Liverpool capolista a otto giornate dalla fine del campionato inglese, l’Arsenal dovrà rimandare ancora una volta l’appuntamento con la vittoria della Premier che manca ormai da oltre venti anni.

Ecco perché in estate si prospetta una nuova rivoluzione nel club londinese, che dovrebbe risparmiare il manager Mikel Arteta e che è già iniziata con la scelta di Andrea Berta per il ruolo di direttore sportivo. Il dirigente italiano ex Atletico Madrid sarà chiamato a rinforzare la rosa nel prossimo mercato, sfoltendo però un po’ la rosa.

Tra i calciatori con le valigie in mano, come svelato dall’ex centravanti inglese Darren Bent in una intervista a ‘Talk Sport’, è proprio Gabriel Jesus: “Penso che con Berta, il brasiliano sarà il primo ad andarsene. L’attacco è già quasi al completo: a sinistra ci sono Trossard e Martinelli, a destra Saka e Nwaneri, mentre al centro può restare Havertz e va preso un grande centravanti. Quindi Gabriel Jesus deve andarsene“. Un assist a Marotta che, visto anche il grave infortunio che lo terrà fuori sei mesi, potrebbe strapparlo ad un prezzo più che dimezzato rispetto ai 40 milioni della sua valutazione.