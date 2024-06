“Sondaggio col Real”: colpo di scena, rumors clamorosi sull’Inter

Rumors clamorosi per quanto riguarda l’Inter: i nerazzurri avrebbero fatto un sondaggio con il Real per portare un giocatore a Milano

Il calciomercato estivo deve ancora partire ufficialmente, ma le voci non mancano. E in queste ultime ore è uscita una clamorosa indiscrezione riguardante l’Inter. I nerazzurri avrebbero effettuato un primo sondaggio con il Real Madrid per capire l’eventuale possibilità di portare uno dei protagonisti della stagione di Ancelotti a Milano.

L’obiettivo di Marotta è quello di rendere la squadra di Simone Inzaghi molto più competitiva rispetto a quella attuale. E il sondaggio confermerebbe questa volontà. Il giocatore, infatti, è stato uno degli artefici dei successi dei Blancos in questa stagione e il suo arrivo permetterebbe di fare un salto di qualità importante.

Per questo motivo i nerazzurri hanno fatto un tentativo anche se la trattativa già da oggi si preannuncia difficile da portare a termine.

Calciomercato Inter: indiscrezione clamorosa, sondaggio con il Real Madrid

Rendere la rosa ancora più competitiva per sognare in grande. È questo l’obiettivo principale di Marotta durante il calciomercato estivo. Le idee sono molto chiare e il neo presidente nerazzurro è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi il prima possibile i rinforzi giusti per affrontare la prossima stagione.

E tra gli acquisti che i nerazzurri dovrebbero fare c’è anche il vice Sommer. Negli ultimi giorni sono stati accostati diversi nomi al club interista ed ora a queste se ne aggiunge uno nuovo. Stiamo parlando di Lunin del Real Madrid. Secondo quanto riferito da Il Giorno, l’Inter avrebbe fatto un sondaggio per il vice Courtois.

Un tentativo andato a vuoto considerando che da parte di Ancelotti non c’è intenzione di privarsi del portiere ucraino. Anzi i Blancos sono al lavoro per rinnovare il contratto visto che lo considerano il futuro numero uno.

Da sottolineare che Lunin non è un nome nuovo per l’Inter. La scorsa estate fu offerto ai nerazzurri da un intermediario, ma i nerazzurri decisero di non affondare il colpo nonostante un prezzo intorno ai 3-4 milioni di euro perché ai tempi era fuori dai piani del Real Madrid.

Mercato Inter, vice Sommer: Bento il favorito

Per il ruolo di vice Sommer è sempre Bento il favorito. La trattativa con l’Athletico Paranaense va ormai avanti da tempo, ma per ora non ci sono stati sviluppi visto che i brasiliano chiedono 20/25 milioni di euro.

Naturalmente il presidente nerazzurro valuta anche alternative per non farsi cogliere impreparato in caso di fumata nera per il brasiliano. I nomi sul suo taccuino sarebbero quelli di Martinez, Okoye e per ultimo Mandas della Lazio.