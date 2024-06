La verità viene a galla: niente Juve, Di Gregorio-Inter

Michele Di Gregorio è considerato uno dei migliori portieri di Serie A. E nelle ultime ore è venuta fuori la verità su Inter e Juventus

Tra i migliori dell’ultima Serie A c’è sicuramente Michele Di Gregorio. Nonostante una stagione non proprio eccezionale del Monza, l’estremo difensore si è messo in evidenza con prestazioni alto livello. Qualità che non sono passate assolutamente inosservate alle big e sono molte le squadre che hanno fatto un tentativo per l’estremo difensore.

Nelle scorse settimane si è parlato molto del passaggio alla Juventus di Di Gregorio. Ma in queste ultime ore è uscita la verità a galla sui bianconeri e anche sul possibile ritorno all’Inter.

Parole che chiariscono definitivamente il futuro dell’estremo difensore cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro. Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che il portiere lascerà il Monza per fare il salto di qualità e provare ad essere protagonista con una big.

Di Gregorio alla Juventus: tutta la verità

Il futuro di Michele Di Gregorio, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, sarà alla Juventus. L‘operazione si è chiusa intorno ai 18 milioni di euro più due di bonus. L’accordo è stato trovato tra bianconeri e Monza e a breve l’estremo difensore farà le visite mediche per poi unirsi a luglio alla squadra guidata da Thiago Motta.

Il passaggio di Di Gregorio alla Vecchia Signora rappresenta anche un grandissimo rimpianto per l’Inter. I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca dell’erede di Sommer e questo poteva essere proprio l’ormai ex portiere del Monza. A svelare la possibilità è direttamente Roberto Samaden, ex responsabile vivaio del club milanese, durante il suo intervento al Festival della Serie A a Parma.

In particolare, l’attuale responsabile del Settore Giovanile dell’Atalanta ha ricordato che “se l’Inter avesse avuto già allora la seconda squadra ora magari Di Gregorio sarebbe l’erede di Sommer perché lo avrebbe tenuto nel suo contesto – le sue parole riportate da ‘tmw’ – Questi sono i rischi di non avere una Under 23“.

Di Gregorio-Juventus, il portiere sarà il numero uno dei bianconeri

Rimpianto Inter, ma ora presente della Juventus. Michele Di Gregorio arriva in bianconero per un ruolo da protagonista e non da comprimario come si poteva pensare in un primo momento.

Toccherà a Thiago Motta decidere se affidare da subito a lui le chiavi della porta bianconera oppure aspettare la prossima stagione. Ma il destino dell’estremo difensore è già deciso: sarà Di Gregorio il futuro numero uno della Juventus.