Nuovo Ad per l’Inter: nome clamoroso e annuncio ufficiale

“Alle spalle ho una grande famiglia che ti dà una possibilità unica di lavorare bene”. Marotta Presidente e nuovo Ad per l’Inter, la situazione

“Diventare Presidente di un club prestigioso come l’Inter genera una forte emozione. Sono onorato della fiducia che Oaktree ha riposto in me. Fin dal giorno dell’annuncio della nuova Proprietà, sono stati molto presenti e disponibili al dialogo. È la testimonianza tangibile di quanto il nuovo azionista di controllo del club abbia a cuore lo sviluppo della società”. Così Beppe Marotta sei giorni fa, subito dopo la nomina a nuovo Presidente dell’Inter.

Marotta è il 22esimo Presidente della storia del club nerazzurro. Come è stato reso noto dopo il CdA, il primo dell’Era Oaktree, ha chiesto e ottenuto di mantenere anche la carica di Amministratore delegato, con delega all’area sportiva. Ecco perché sono assolutamente prive di fondamento alcune voci che danno in arrivo un nuovo Ad all’interno della società nerazzurra.

Nello specifico, è stato fatto il nome di Giovanni Carnevali, attuale CEO del retrocesso Sassuolo. Non un nome a caso, dato che parliamo di un manager in eccellenti rapporti. Carnevali è stato testimone di nozze di Marotta. In ogni caso ci ha già pensato lo stesso dirigente neroverde a smentire seccamente quei rumors che lo danno come possibile nuovo Ad dell’Inter.

Carnevali smentisce i rumors sull’Inter. Ritorno Pinamonti: la situazione

“Futuro all’Inter? Faccio già parte di un grande club, che è il Sassuolo, con una grande famiglia alle spalle che ti dà una possibilità unica di lavorare bene – le sue parole al ‘Festival della Serie A – Per cui mi tengo ben stretta la posizione che ho”.

Restando in casa Sassuolo, oltre al nome di Carnevali per l’Inter si fa pure quello dell’ex Andrea Pinamonti come possibile quinta punta per la prossima stagione. Il classe ’99 non intende giocare in Serie B ed è cresciuto nel vivaio interista, dunque sarebbe perfetto in ottica lista FIGC, tuttavia l’attaccante di Cles vuole trasferirsi in una squadra che possa garantirgli grosso minutaggio. In sostanza una maglia da titolare, mentre alla corte di Simone Inzaghi lo spazio sarebbe per lui davvero ristretto. Al momento, quindi, la pista Pinamonti non sta in piedi.