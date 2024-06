Dybala dalla Roma all’Inter: spunta lo scambio alla pari

Il nome di Dybala potrebbe tornare in orbita Inter. Spunta la possibilità di uno scambio alla pari con la Roma. I nerazzurri ci pensano

Le strade di Dybala e l’Inter potrebbero incrociarsi in questo calciomercato. Dopo essersi sfiorati più di una volta in passato, Marotta starebbe pensando di fare un tentativo con la Roma per regalare l’argentino a Simone Inzaghi. Un nome che stuzzica molto il neo presidente nerazzurro e spunta l’ipotesi di uno scambio alla pari con i giallorossi.

A far decollare la trattativa potrebbe essere la volontà dello stesso giocatore. Il feeling tra lui e Marotta non si è mai interrotto e l’argentino, dopo diversi anni senza Champions, ha voglia di ritornare a disputare la competizione più importante a livello europeo.

Da qui l’apertura a lasciare la Roma in questo calciomercato per un club in grado di poter lottare per obiettivi diversi. E l’Inter è pronta a balzare in pole position nella corsa. Non sarà semplice convincere i giallorossi vista l’importanza dell’argentino, ma è una vicenda da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter: rispunta Dybala, scambio con la Roma

L’Inter è alla ricerca di una seconda punta di qualità e Dybala rappresenta uno dei profili ideali. Il preferito di Inzaghi resta Gudmundsson del Genoa, ma l’argentino costerebbe di meno lato cartellino. Una pista, quindi, che Marotta non ha nessuna intenzione di abbandonare e si starebbe ragionando su come convincere la Roma a far partire il suo big.

La clausola rescissoria per le italiane fissata dai giallorossi è di 20 milioni. Una cifra considerata alta dai nerazzurri che, tramite intermediari, potrebbero paventare una offerta di 5 o 6 milioni più il cartellino di Arnautovic. Da parte sua, però, la Roma potrebbe rilanciare chiedendo uno scambio con Carlos Augusto. Anche in questo caso difficile una risposta positiva da parte dei nerazzurri, ma non è da escludere che alla fine si arrivi ad un compromesso.

Una trattativa destinata a decollare in davvero poco tempo in caso di apertura da parte della Roma. Il giocatore, infatti, ha voglia di tornare a disputare la Champions League e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se ci sarà oppure no questa opportunità.

Mercato Inter: Marotta non molla Dybala

Come detto in precedenza, Gudmundsson resta il preferito di Inzaghi per rinforzare l’attacco, ma Dybala potrebbe balzare presto in pole position per un costo minore almeno del cartellino.

I ragionamenti in casa Inter sono in corso e nel giro di poco tempo saranno sciolte tutte le riserve. Ma in questo momento sembra un duello Dybala-Gudmundsson per completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi.